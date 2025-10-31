Celebra el Día de todos los Santos con sabor a México en Córdoba

El Día de Todos los Santos se vive este año con un toque mexicano en Córdoba gracias a Cielito Lindo Café, que con motivo del Día de Muertos ha preparado una celebración muy especial.

El establecimiento ha decorado su local para ... la ocasión y ha instalado un altar de muertos, una ofrenda dedicada a recordar a los seres queridos con el respeto y la alegría que caracteriza a esta tradición mexicana.

Este año, concretamente, el local dedica su altar a la madre del gerente, que lamentablemente ha fallecido en 2025.

Durante estos días, los clientes podrán disfrutar de algunos de los platos más representativos de la gastronomía mexicana, elaborados con mimo y sabor casero. En el menú destaca la birria, uno de los platos más emblemáticos del restaurante; los tamales, preparados según la receta tradicional; y el pan de muerto, elaborado en colaboración con Panadería La Tradición, uno de los obradores más reconocidos de Córdoba.

Birrias de Cielito Lindo Café en Córdoba GURMÉ

Tradición, sabor y recuerdo

El Día de Muertos es una de las fiestas más importantes de México, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Cielito Lindo Café, esta fecha se vive con intensidad: el local luce un ambiente festivo y colorido, donde las flores, las velas y los elementos tradicionales del altar evocan el espíritu de esta celebración, que honra la memoria con alegría y sabor.

El restaurante invita además a los visitantes a acercarse a conocer esta tradición y a disfrutar de una propuesta gastronómica única en Córdoba, combinando recetas auténticas y un ambiente que transporta directamente a México.

Además, los cordobeses que así lo deseen, pueden traer una pequeña foto de un ser querido para ponerla en su altar para recordarles igual que a Maribel, a la Yaya Asún y a las víctimas de la tragedia provocada por la DANA en Valencia y Letur hace un año.

Altar de Cielito Lindo Café en Córdoba GURMÉ

El Día de Muertos: una festividad mexicana en Córdoba

En México, el Día de Muertos es mucho más que una conmemoración religiosa: es una celebración de la vida y de la memoria. Cada 1 y 2 de noviembre, las casas y los espacios públicos se llenan de altares coloridos, flores de cempasúchil, velas, papel picado y fotografías de los seres queridos que ya no están. Las familias preparan sus platos favoritos, colocan ofrendas con comida, bebida y dulces típicos como las calaveritas de azúcar o el pan de muerto, en un gesto que une generaciones y mantiene viva una tradición ancestral que honra la muerte desde la alegría y el recuerdo.

En Córdoba, la comunidad mexicana mantiene viva esta costumbre con la misma emoción. En muchos hogares se levantan pequeños altares familiares, y lugares como Cielito Lindo Café se convierten estos días en punto de encuentro para compartir cultura y gastronomía. Allí, entre aromas de tamales y birria, los visitantes pueden conocer de cerca una tradición que celebra la memoria con sabor y color, transformando el duelo en una fiesta que une a quienes están y a quienes se fueron.