Suscribete a
ABC Premium

DÍA DE MUERTOS

Celebra el Día de todos los Santos con sabor a México en Córdoba

Cielito Lindo Café rinde homenaje al Día de Muertos con altar, decoración especial y un menú tradicional que incluye birria, tamales y pan de muerto

Los huesos de santo de La Sultana en Córdoba

Interior de Cielito Lindo Café en Córdoba
Interior de Cielito Lindo Café en Córdoba GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Córdoba

El Día de Todos los Santos se vive este año con un toque mexicano en Córdoba gracias a Cielito Lindo Café, que con motivo del Día de Muertos ha preparado una celebración muy especial.

El establecimiento ha decorado su local para ... la ocasión y ha instalado un altar de muertos, una ofrenda dedicada a recordar a los seres queridos con el respeto y la alegría que caracteriza a esta tradición mexicana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app