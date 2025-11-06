Suscríbete a
Sucesos

Detenidos en Córdoba dos hombres que usaban un patinete eléctrico para robar colgantes a mujeres mayores

La Policía Nacional les atribuye cinco robos con violencia cometidos en la zona de Las Margaritas

Los detenidos utilizaban un patinete eléctrico para cometer los robos
ABC Córdoba

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas acusadas de cometer varios robos con violencia e intimidación en la zona de Las Margaritas, donde utilizaban un patinete eléctrico para huir rápidamente tras arrebatar las cadenas de oro a mujeres de ... avanzada edad mediante el conocido 'tirón'.

