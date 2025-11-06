Detenidos en Córdoba dos hombres que usaban un patinete eléctrico para robar colgantes a mujeres mayores

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas acusadas de cometer varios robos con violencia e intimidación en la zona de Las Margaritas, donde utilizaban un patinete eléctrico para huir rápidamente tras arrebatar las cadenas de oro a mujeres de ... avanzada edad mediante el conocido 'tirón'.

Según ha informado el cuerpo policial, los agentes atribuyen a los detenidos cinco robos cometidos entre septiembre y octubre en distintos puntos del barrio. El primer suceso se produjo a finales de septiembre, cuando una mujer denunció que un individuo se le acercó por detrás y le arrancó de un tirón la cadena del cuello antes de huir con otro varón que le esperaba en un patinete eléctrico.

Durante el mes de octubre se registraron cuatro denuncias más por hechos similares, todos con el mismo modus operandi: los autores sorprendían a sus víctimas por la espalda, les sustraían las joyas y escapaban a toda velocidad en el vehículo eléctrico, lo que dificultaba cualquier reacción o persecución inmediata.

Identificados y detenidos

A partir de las denuncias, los investigadores lograron identificar a los dos presuntos autores y pusieron en marcha un dispositivo para su localización.

A mediados de octubre, una llamada al Cimacc 091 alertó de un nuevo robo con violencia en el Vial Norte, cuyos autores habrían huido nuevamente en un patinete eléctrico hacia Las Margaritas. Aunque los agentes lograron avistarlos, los sospechosos consiguieron esconderse en una vivienda de la zona.

Finalmente, el 20 de octubre, uno de los implicados fue localizado y detenido en la zona de Arroyo del Moro, interviniéndose el patinete eléctrico utilizado para cometer los delitos. Días más tarde, el segundo sospechoso también fue arrestado, al constarle una orden de búsqueda policial. Ambos fueron puestos a disposición judicial.