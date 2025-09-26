Cosmopoética echa a rodar: «ser escritor y ser lector son prácticas minoritarias»

El novelista premio Pulitzer dominicano-estadounidense Junot Díaz, y la poetisa, ensayista y también novelista portorriqueña, Mayra Santos-Febres, han protagonizado un distendido encuentro ante los medios de comunicación en el hotel AC de Córdoba previo a la inauguración de Cosmopoética.

Les han acompañado el profesor y escritor Antonio Manuel y la cantante Andrea Santalusía, ambos artífices del espectáculo 'Unas leonas somos: las raperas de Al-Ándalus'. Todos ellos protagonizarán también el acto inicial del evento que, en su 22º edición, se presenta con el lema 'Una flor abrió el asfalto', extraído de un poema de Drummond de Andrade.

«Ser escritor y ser lector son prácticas minoritarias, y más ahora que todo el mundo está clavado a su teléfono», ha sentenciado Junot Díaz acerca del peso de la literatura en la sociedad y el potencial papel que puede desempeñar en el ámbito del activismo.

Tanto Junot Díaz como Mayra Santos-Febres han charlado sobre diversos asuntos: el mencionado peso de la literatura y poesía, la inmigración, el humanismo, el peso de las gentes de la periferia o el ataque a la cultura o la universidad en diversos países de muy distintas características.

Con respecto al papel de la escritura, Díaz ha puesto un gracioso ejemplo, en el que, en una reunión familiar y de amigos, él era el único lector. «El ámbito donde uno podía ser lector se está haciendo más chiquito cada día». Su amiga Santos-Febres, pues se conocen desde hace años, ha sido más optimista al manifestar que «el papel de la poesía como proyecto creativo es esencial».

Noticia Relacionada Pablo García Casado, poeta: «La elipsis es la verdadera herramienta de trabajo de un escritor» Luis Miranda Con poemas breves, ritmo e intensidad ha hipnotizado a miles de lectores a los que respeta: «Son inteligentes y saben completar lo que falta»

En ese sentido ha recordado, gracias a sus clases, que muchos jóvenes están buscando formas de expresarse. De la misma forma, y con respecto al activismo a partir de la literatura, ambos autores han mantenido puntos de vista suficientemente diferenciados aunque se les suele identificar con una preocupación social en sus textos.

Junot Díaz ha indicado que «la literatura es algo misterioso», en el sentido de que las intenciones de un escritor pueden ser unas, pero quedan de verdad determinadas por el lector y el futuro. Para Santos-Febres, no obstante, la literatura sí puede tener una labor directa de pensamiento crítico o de rescate de la memoria olvidada.

Precisamente, el espectáculo 'Unas leonas somos: las raperas de Al- Ándalus', puede considerarse como un rescate de memorias olvidadas, en este caso de poetisas árabes andalusíes, como la granadina al-Rakuniya, la sevillana Itimad y las cordobesas Aixa y Wallada.

«Lo que hemos hecho en este espectáculo es resucitar, invocar las voces de poetas andalusíes que no estudiamos nunca», ha indicado Antonio Manuel. «Tengo un sentimiento de justicia con este espectáculo que vamos a hacer», ha remarcado Andrea Santalusía.