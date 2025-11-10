Córdoba tendrá casi cinco mil farolas nuevas para mejorar la iluminación

La delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado este lunes los cinco lotes para la sustitución de casi cinco mil luminarias de la ciudad para mejorar la iluminación, y como consecuencia la seguridad, en las calles.

El delegado de Infraestructuras del ... Consistorio de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha detallado este lunes, tras la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, la propuesta de contratación con tres empresas para la instalación de 4.832 nuevas luminarias en la ciudad.

El contrato para las nuevas farolas tendrá un coste de 534.000 euros, mientras que el plazo de ejecución de la sustitución de las luminarias antiguas y la colocación de las nuevas será de seis meses desde su formalización. Las empresas adjudicatarias han sido Eiffage, Rahi Instalaciones Eléctricas y Ferrovial Energía.

El Ayuntamiento de Córdoba también ha adjudicado este lunes la obra de construcción del nuevo Centro Cívico Noroeste la Unión Temporal de Empresas (UTE) configurada por las empresas Citanias-Imesa, haciendo suya la propuesta de la mesa de contratación que avanzó ABC.

El Centro Cívico Noroeste estará ubicado en la calle Historiador Díaz Dozy en esquina con la calle Fernando Amor y Mayor de Córdoba. Tendrá un presupuesto de 4.012.000 euros. El plazo de ejecución del mismo será de 12 meses.

El centro cívico cubrirá una carencia importante en un distrito con más de 46.000 habitantes y creciendo, ya que es un área de expansión residencial de la ciudad. El inmueble se ubicará en una parcela de 878 metros cuadrados y tendrá tres plantas. En su equipamiento, contará con ludoteca, sala de lactancia, salón de actos o varias salas polivalentes.

Por último, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la contratación de las obras de reforma de la cubierta de la segunda planta del edificio de la Policía Local en la avenida de los Custodios de la ciudad.

Es una de las medidas adoptadas para la transformación y la ampliación de la sede policial, tras la futura marcha del parque de Bomberos a la Alameda del Obispo. La obra tiene un coste de 136.000 euros y cuatro meses de ejecución.