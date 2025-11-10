La obra del Alcázar obliga a cambiar de sede las bodas civiles en Córdoba: ésta es su nueva ubicación

El Ayuntamiento de Córdoba ha tomado una decisión complicada. La Junta de Gobierno Local ha tenido que aprobar este lunes una nueva sede para celebrar las bodas civiles de los cordobeses. Los matrimonios no se verán afectados en su calendario, pero algunos sí ... en el lugar de la ceremonia.

El portavoz del PP en Capitulares, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado que todas las bodas civiles que estaba previsto que se celebrasen en el Alcázar de los Reyes tendrán que desarrollarse a partir de ahora «en el salón de actos de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía» en Córdoba, que está también en Capitulares.

El motivo de este cambio son las obras del salón de los mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos. El edil popular ha detallado que «el tejado está en peor estado del que se esperaba», por lo que la obra para su rehabilitación «se va a encarecer y también se prolongará el tiempo» previsto.

Cuánto tiempo

Torrico, a preguntas de los periodistas, no ha podido concretar cuánto tiempo durará el traslado de las bodas civiles del Alcázar ni tampoco cuánto tiempo se estima que se ampliará el plazo de la obra que obliga a esta decisión. De forma genérica, ha señalado que este traslado durará «el tiempo que sea necesario» hasta acabar la obra de la cubierta del salón de los mosaicos.

De este modo, las bodas civiles de los miércoles, que se celebran en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba, se mantendrán en esta ubicación. Pero, los matrimonios civiles de los sábados, que se desarrollaban en el Alcázar de los Reyes Cristianos, cambiarán de lugar.

Durante la época estival y ante la imposibilidad de hacerlos en el interior del salón de los mosaicos se habían realizado en los jardines del monumento, pero «la época de lluvias» obliga a descartar también esa ubicación. De este modo y para estar a cubierto, la nueva seda será el salón de actos de Cultura de la Junta.