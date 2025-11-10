Suscríbete a
ABC Premium

patrimonio

El Ayuntamiento de Córdoba prepara la siguiente mejora del Alcázar: tendrá un centro de interpretación en 2027

El Consistorio reserva 300.000 euros en las cuentas de 2026 para ejecutarlo

La fachada histórica de la Ribera de Córdoba se reconfigura con cinco proyectos de peso

Las obras del Alcázar de Córdoba encaran un nuevo retraso: Urbanismo tramita una modificación del proyecto

Cola para aceder al Alcázar durante un puente
Cola para aceder al Alcázar durante un puente rafael carmona
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene en cartera el próximo proyecto de mejora del Alcázar de los Reyes Cristianos: habilitará en él un centro de interpretación, que mejore la experiencia del visitante, y mira a 2027 para contar con él. Así se refleja en ... el proyecto de presupuestos del Consistorio para 2026 y en la documentación municipal a la que ha podido tener acceso este medio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app