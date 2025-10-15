El lanzamiento de la botella en el Córdoba CF-Cultural Leonesa se queda en una multa máxima de 602 euros

El Córdoba CF ya conoce la sanción que tendrá por el lanzamiento de una botella al terreno de juego por parte de un aficionado en el sector de Fondo Sur en el pasado choque contra la Cultural Leonesa. Dentro de las posibilidades que podría ... haber barajado el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, éste se ha decantado por tipificar como «leve» lo sucedido lo que depara una multa económica máxima de 602 euros.

Según las resoluciones correspondientes a la novena jornada de la Segunda División hechas por este comité, esta infracción del choque del Arcángel se ha considerado como una «alteración del orden del encuentro de carácter leve», la cual se refleja en el artículo 117 del Código Disciplinario.

Para determinar la gravedad de este lanzamiento se han valorado diversos factores como la producción o no de lesiones, la influencia de los incidentes en el normal desarrollo del juego o el mayor o menor número de personas intervinientes, según se relata en el escrito. Además, también se ha analizado la actuación del club ante estos hechos. El Córdoba CF actuó de forma rápida con un comunicado desde megafonía para que no se reiterara en estos hechos.

En caso de haber sido catalogada como grave esta infracción, el Córdoba podría haber sufrido un multa «en cuantía de hasta 6.000 euros y clausura parcial de las instalaciones deportivas por un partido».

Noticia Relacionada La Ciudad Deportiva del Córdoba CF, el proyecto imposible 30 años después Francisco Poyato El club y el Ayuntamiento dejan atrás dos nuevas opciones en los últimos meses: Rabanales y el entorno del Matadero de Iccosa

Respecto al aficionado que lanzó la botella, según ha podido conocer ABC por fuentes del Córdoba, todavía se sigue trabajando en su identificación. Una vez se conozca, la entidad valorará la sanción que podría recibir.

Por último, el Córdoba CF ha vuelto a recibir otro expediente por parte de LaLiga (el cuarto de la temporada) al registrar cánticos en el minuto 25 cuando «un grupo de aficionados locales, ubicados en la zona central del Fondo Norte, grada de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico ¡Eh cabrón!, dirigido al portero visitante durante un saque de meta», además del propio lanzamiento de la botella en el minuto 40.