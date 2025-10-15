Suscríbete a
sanciones

El lanzamiento de la botella en el Córdoba CF-Cultural Leonesa se queda en una multa máxima de 602 euros

Tras valorar los hechos, el Comité de Disciplina de la RFEF cataloga esta acción como «una alteración del orden del encuentro de carácter leve»

Imagen de una de las gradas de El Arcángel en el encuentro frente a la Cultural Leonesa
vALERIO MERINO

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ya conoce la sanción que tendrá por el lanzamiento de una botella al terreno de juego por parte de un aficionado en el sector de Fondo Sur en el pasado choque contra la Cultural Leonesa. Dentro de las posibilidades que podría ... haber barajado el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, éste se ha decantado por tipificar como «leve» lo sucedido lo que depara una multa económica máxima de 602 euros.

