La Ciudad Deportiva del Córdoba CF, el proyecto imposible 30 años después

El club y el Ayuntamiento dejan atrás dos nuevas opciones en los últimos meses: Rabanales y el entorno del Matadero de Iccosa

La entidad blanquiverde, que apostaba por el Campus, rechaza la zona de Trassierra y espera otro ofrecimiento de Urbanismo

La Ciudad Deportiva del Córdoba CF en Trassierra, la última maqueta de una lista interminable

Aficionados blanquiverdes en la grada levantada sin licencia en la Ciudad Deportiva allá por el año 2000 Valerio merino
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

El Córdoba CF lleva treinta años en la provisionalidad de unas instalaciones para que el equipo entrene y las decenas de jóvenes y niños de las categorías inferiores puedan jugar y formarse. La Ciudad Deportiva es como el proyecto imposible que ... va de la mano de un estadio que, al menos, en los últimos tiempos, ha conseguido regularizar en su uso gestión, sin que tampoco por el momento haya grandes novedad para su cierre por la parte de tribuna.

