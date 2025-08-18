resultados
Así está el Córdoba CF en la clasificación tras perder con el Sporting de Gijón
liga hypermotion 25-26
Los chicos de Iván Ania no pueden estrenar la temporada con victoria en un estadio exigente
La debilidad defensiva lastra el debut liguero del Córdoba CF en Gijón (2-1)
El Córdoba CF jugó este lunes en El Molinón la primera jornada de la Liga Hypermotion ante el Sporting de Gijón. Lo hizo con una derrota que vuelve a mostrar los errores de la pasada temporada aunque cuenta con un buen fondo de armario para dar la vuelta a la situación.
Retomará la competición el próximo 25 de agosto con Las Palmas, el primer duelo de la temporada en El Arcángel con los más de 17.000 abonados presentes en un estadio con mejoras incluidas.
El Córdoba CF se situará en los puestos bajos de la tabla clasificatoria tras el primer partido. El equipo cerró la jornada junto al Almería-Albacete y ha podido conocer qué han hecho los rivales en la jornada inaugural de esta frenética Segunda División.
Por el momento, la clasificación está liderada por el Burgos, que goleó a la Cultural Leonesa (5-1). Le sigue el Valladolid que anotó tres tantos en su debut con el Ceuta (3-0). En play off de ascenso están Racing, Deportivo, Cádiz y Real Sociedad B. Los que han ganado su primer partido del año.
El Córdoba suma 0 puntos. Venía de una pretemporada dubitativa con sensaciones encontradas aunque con mejor nivel que el pasado año. Todavía tiene mucho trabajo por delante para intentar recuperar el ritmo competitivo en la Liga Hypermotion.
