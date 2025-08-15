Dalisson y Rubén Alves: dudas para el debut liguero del Córdoba CF

La liga ha comenzado ya para algunos equipos aunque el Córdoba le llega el turno el próximo lunes 18 en Gijón. En plena semana previa al debut liguero, el cuerpo técnico tiene también la mirada puesta en la enfermería que todavía no está despejada y contiene algunas incógnitas.

Pese a haber estado presentes durante toda la pretemporada, hay jugadores como Rubén Alves o Dalisson que no han podido superar sus molestias físicas. Otros como Del Moral o Vilarrasa han llegado recientemente al equipo y parten con pocas opciones de tener minutos en El Molinón.

Las lesiones fueron un debe la pasada temporada y este año el Córdoba ha ampliado la plantilla para evitar posibles contratiempos en los próximos nueve meses, con 42 jornadas de liga por delante. El propio director deportivo del club, Juan Gutiérrez 'Juanito' confirmó que han ampliado el fondo de armario «porque el año pasado tuvimos muchas lesiones». Incluso para el primer partido de liga, el Córdoba ya tiene ocupada su enfermería.

Una de las grandes ausencias será Dalisson. En su entrevista con ABC, Iván Ania confirmó que sigue lesionado. El brasileño, que llegó este verano procedente del Pontevedra en Segunda RFEF, ha sido una de las sensaciones de la pretemporada. Incluso ya sabe lo que es marcar con la blanquiverde. Sin embargo, no estuvo presente en los últimos partidos amistosos por una lesión cuyo alcance real se desconoce.

El técnico asturiano lo definió como un jugador «con desequilibrio que cuanto más lo acerques al gol, al área, más definitivo puede ser». No escondió tampoco que es ese perfil de jugador que «nos puede dar algo distinto a lo que teníamos». Dejará libre esa posición de mediapunta que cuenta también con candidatos fiables como Jacobo, Théo Zidane o Pedro Ortiz entre otros. Sin Dalisson todavía, el Córdoba tendrá menos capacidad de creación en la zona de tres cuartos.

A falta de confirmación por parte de Iván Ania, tampoco parece que pueda llegar al encuentro de Gijón el central Rubén Alves. Apenas ha tenido minutos esta pretemporada. Reapareció tres meses después de su lesión a finales de mayo en el encuentro de la pasada semana ante el Betis Deportivo. Sin embargo, Iván Ania no contó con él en Cádiz y apostó por la pareja de centrales formada por Xavi Sintes y Fomeyem. Todo hace indicar que habrá que esperar para ver a Rubén Alves en partido oficial.

Su reaparición quizás sea de las más esperadas por todo lo que aporta al grupo. Jerarquía, contundencia y experiencia son algunas de las virtudes que convierten a Rubén Alves en una pieza clave. La campaña anterior, el Córdoba lo pudo disfrutar los últimos seis meses de competición y el equipo dio un paso al frente en labores defensivas. El gran debe de la pasada temporada y puede que el de este curso 2025-2026.

Recién llegados

Hay otro grupo de jugadores que no están lesionados, pero han tenido pocas sesiones de entrenamiento junto al grupo para poder ser de la partida en el partido de El Molinón. Uno de ellos es Alberto del Moral. Recuperado ya de sus molestias físicas, el centrocampista tiene ahora que conseguir ritmo de competición y tono físico aunque haya entrenado individualmente. Además, el cuerpo técnico quiere tener paciencia y cautela con el jugador para no forzar su cuerpo y evitar lesiones.

Aun así, Iván Ania se mostró despreocupado por las posibles molestias físicas de Del Moral porque, según él, «no van a volver a suceder y si pasa, es algo que existe dentro del deporte». Reconoció que «tendremos ciertas precauciones aunque lo trato como uno más. Él ha hecho su trabajo preventivo y no volverá a ocurrir». En su anterior etapa como blanquiverde, apenas pudo disputar cinco partidos, con minutos casi testimoniales.

La última gran duda del primer once del Córdoba es Ignasi Vilarrasa. No por problemas físicos, pero sí por falta de ritmo. Apenas ha completado una semana de entrenamientos con su nuevo equipo. En su presentación, el lateral izquierdo se mostró predispuesto a entrar en el once si Iván Ania así lo requiere. No sería la primera vez que el técnico apuesta por un jugador que recién ha aterrizado en El Arcángel.

Su experiencia en la categoría y su gran temporada en las filas del Huesca el año pasado hacen que sea una pieza más que válida para consolidar aún más la línea defensiva. Si finalmente no está disponible, todo hace pensar que será Alcedo el que defienda el carril izquierdo. La otra opción es volver a ver a Albarrán a pierna cambiada como fue habitual en la segunda vuelta de la última temporada en Segunda División.