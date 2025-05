El Córdoba CF desconecta y deja escapar un punto en El Arcángel ante el Mirandés (1-2)

El Córdoba parece haber bajado los brazos ahora que ya no hay nada en juego. Se mostró irreconocible ante el Mirandés, nada cómodo y volvió a sucumbir ante sus propios errores. Una derrota que no significa nada en la gran temporada de los chicos de Iván Ania, pero que ensombrecen la recta final del curso. El Mirandés, siendo más efectivo, se llevó los tres puntos de El Arcángel que no levanta cabeza en la segunda vuelta tras el partido de Granada.

Iván Ania no escatimó y sacó su alineación de gala. Recuperó en el eje de la zaga a Rubén Alves y Álex Sala en el centro del campo. Dos regresos que no salieron como esperaba. También volvió Carlos Isaac aunque esta vez el técnico asturiano decidió utilizarlo en banda izquierda, algo que no se veía desde pretemporada. El Córdoba empezó perdiendo antes del pitido inicial cuando el club informó de la baja de última hora de Isma Ruiz por «molestias». Sin más explicaciones.

El partido comenzó y el Córdoba golpeó primero con un disparo de Jacobo que despejó con problemas el portero rival. Primer córner para los blanquiverdes. Sería la única ocasión real en mucho tiempo. El guion era el habitual, el Córdoba quería el balón a costa de un Mirandés más efectivo. Con un gran centro y una mejor definición de Hugo Rincón, los visitantes se adelantaron (0-1, min. 10). La noticia llegó acompañada de una peor: la lesión de Rubén Alves que fue sustituido por Marvel tras el gol visitante.

El Córdoba bajó los brazos tras el gol. Se mostró muy atascado en el ecuador del primer tiempo con un Mirandés más incisivo. Con recuperaciones y una presión efectiva, generaba peligro cada vez que se plantaba ante Carlos Marín. Panichelli fue un tormento para la zaga blanquiverde y para un Carlos Marín que ya tuvo que aparecer para salvar a los suyos del segundo gol. Muchas imprecisiones del Córdoba que se traducían en peligro constante del equipo de Lisci.

Se entonó algo más el Córdoba en la recta final del primer tiempo. Obolskii tuvo una ocasión tras un pase de Carracedo por derecha, pero no pudo rematar bien. Creció además la intensidad en El Arcángel a causa de las decisiones arbitrales que enfadaron a la afición. Aunque los blanquiverdes generaban ya algo de peligro, Panichelli seguía intentándolo para los suyos. Otro disparo salvado bajo palos con los pies por Carlos Marín. Tanto Carracedo, como Álex Sala y por último Albarrán tuvieron el empate en sus botas, pero el marcador no se alteró.

El golpe final

También empezó impreciso el Córdoba en la segunda mitad. El centro del campo no funcionaba en los blanquiverdes. Los de Iván Ania echaron en falta a Isma Ruiz y su equilibrio. El Mirandés lo intentó con una contra peligrosa en la que llegaron a plantarse cuatro contra uno, pero estuvo bien Marvel para evitar el segundo gol en las botas de Panichelli. Los blanquiverdes tuvieron un arreón en el área rival, pero no encontraban la portería. Iván Ania, a falta de media hora para el final, movió el banquillo y encontró la solución. Entraron Ander Yoldi y Magunazelaia.

El Córdoba pisaba área con más regularidad, pero no tomaba las mejores decisiones. Luego, empujado por El Arcángel pudo empatar el partido. Ander Yoldi desvió un disparo a puerta de Jacobo que se hizo imposible para el portero (1-1, min. 70). Máxima efectividad del navarro. Primer balón que toca y gol. Con más peso en el partido por parte de los blanquiverdes, Iván Ania quiso dar naturalidad y músculo al once con la entrada de Calderón a su banda izquierda y Casas como referente arriba.

A balón parado Jacobo quiso sorprender y hacer gala de su disparo con una falta directa, pero pasó por la derecha de la barrera, lejos de portería. Poco más hubo en lo que a ocasiones se refiere en los últimos diez minutos. Cuando el empate parecía ser el resultado final, una pérdida de Carracedo en campo propio dio lugar a una contra letal del Mirandés que se antojaba gol desde lejos. Tomeo finalizó una jugada en la que solo bajó Marvel a defender (1-2, min. 90). Derrota en El Arcángel.

Ficha técnica Córdoba CF - CD Mirandés Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán, Rubén Alves (Marvel, min. 11), Xavi Sintes, Carlos Isaac (Calderón, min. 76), Théo Zidane (Magunazelaia, min. 60), Pedro Ortiz (Ander Yoldi, min. 60), Álex Sala, Jacobo, Carracedo y Obolskii (Casas, min. 76). CD Mirandés: Raúl Fernández, Hugo Rincón, Gorrotxa, Panichelli, Alberto Reina, Tomeo, Postigo, Juan Gutiérrez, Joel Roca, Iker Benito (Dadie, min. 29) y Parada. Goles: 0-1, min. 10: Hugo Rincón. 1-1, min. 70: Ander Yoldi. 1-2, min. 90: Tomeo. Árbitro: Muñiz Muñoz (comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a los locales Jacobo, Pedro Ortiz y Carracedo; y al visitante Juan Gutiérrez. Incidencia: Partido correspondiente a la 40ª jornada de liga en la Liga Hypermotion disputado en El Arcángel ante 15.229 espectadores.