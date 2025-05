Así está el Córdoba CF en la clasificación tras perder con el Mirandés

El Córdoba CF jugó este lunes en El Arcángel la cuadragésima jornada de la Liga Hypermotion ante el Mirandés. La saldó con derrota ante el Mirandés (1-2), que es una de las sorpresas de la temporada. El Córdoba retomará la competición el próximo domingo 24 de mayo a las 18.30 horas con el Eibar en Ipurúa. Dos de los equipos que están en la zona media de la tabla y que intentan acabar de la mejor forma posible su temporada. Quedan tan solo dos jornadas y seis puntos en juego.

El Córdoba CF se sitúa en los puestos medios (se sitúa en la décima posición) de la tabla clasificatoria tras los 40 primeros partidos de liga. Alcanzó hace varias jornadas la permanencia matemática y se coloca ahora con. Quedan dos jornadas para el final y seis puntos en juego para poder colocarse mejor en la recta final de temporada.

El Córdoba ha cerrado la antepenúltima jornada con 54 puntos. El play off se escapa a los once puntos que marca el Almería con 65 puntos. El Levante lidera la clasificación con 73 puntos y podría ascender la próxima jornada. Le sigue el Elche con 71 puntos, empatado con el Mirandés. El play off está conformado por Oviedo, Racing y Almería.

La salvación se marca en los 44 que tiene el Eldense que pelea con el Zaragoza por no bajar a Primera Federación. Han descendido ya matemáticamente el Cartagena, Racing de Ferrol y Tenerife. Por tanto, el Córdoba tiene una renta de catorce puntos con respecto al descenso y ocho con respecto al play off a falta de seis. Sus objetivos están ya más que cumplidos.

Aquí puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, en la que compite este año Córdoba CF. La tabla estará cada vez más apretada con los equipos luchando por sus objetivos en una categoría muy igualada, así está la clasificación de la Liga Hypermotion con el Córdoba CF.