uno por uno
Sporting de Gijón - Córdoba CF, las notas de los jugadores: las dudas físicas reaparecen
liga hypermotion 25-26
Los blanquiverdes caen en El Molinón, pero dejan sensaciones optimistas para la temporada
La debilidad defensiva lastra el debut liguero del Córdoba CF en Gijón (2-1)
Carlos Marín (6). Algo dubitativo con los pies, pero decisivo cuando tiene que actuar.
Vilarrasa (4). Se notó su falta de pretemporada. Tiene muchísimo margen de mejora para ser diferencial.
Fomeyem (7). La gran sorpresa de la noche. Buen partido del central que más dudas ofreció en pretemporada.
Rubén Alves (3). Se marchó lesionado y sus problemas físicos empiezan a preocupar
Carlos Isaac (6). Muy participativo en ataque. Dejó un disparo al palo.
Álex Sala (6). Intentó sacar provecho de su especialidad con disparos lejanos.
Isma Ruiz (5). Pasó algo más inadvertido aunque sostuvo al equipo.
Pedro Ortiz (4). Si no está enchufado, el equipo se resiente.
Jacobo (8). Incisivo por la izquierda, donde se le verá mucho esta temporada. Primer gol en su casillero.
Carracedo (7). Arranque eléctrico del extremo que debe cuidar la toma de decisiones.
Sergi Guardiola (5). Estrelló el balón en el palo y no dejó de intentarlo, pero faltó chispa.
Suplentes
Kevin Medina (5). Eléctrico
Álex Martín (4). Dubitativo
Obolskii (4). Testimonial
Albarrán (6). A punto de ser el héroe
Alcedo (5). Residual
