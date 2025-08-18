Sporting de Gijón - Córdoba CF, las notas de los jugadores: las dudas físicas reaparecen

Rubén Alves persigue el balón ante un rival del Sporting

uno por uno

Carlos Marín (6). Algo dubitativo con los pies, pero decisivo cuando tiene que actuar.

Vilarrasa (4). Se notó su falta de pretemporada. Tiene muchísimo margen de mejora para ser diferencial.

Fomeyem (7). La gran sorpresa de la noche. Buen partido del central que más dudas ofreció en pretemporada.

Rubén Alves (3). Se marchó lesionado y sus problemas físicos empiezan a preocupar

Carlos Isaac (6). Muy participativo en ataque. Dejó un disparo al palo.

Álex Sala (6). Intentó sacar provecho de su especialidad con disparos lejanos.

Isma Ruiz (5). Pasó algo más inadvertido aunque sostuvo al equipo.

Pedro Ortiz (4). Si no está enchufado, el equipo se resiente.

Jacobo (8). Incisivo por la izquierda, donde se le verá mucho esta temporada. Primer gol en su casillero.

Carracedo (7). Arranque eléctrico del extremo que debe cuidar la toma de decisiones.

Sergi Guardiola (5). Estrelló el balón en el palo y no dejó de intentarlo, pero faltó chispa.

Suplentes

Kevin Medina (5). Eléctrico

Álex Martín (4). Dubitativo

Obolskii (4). Testimonial

Albarrán (6). A punto de ser el héroe

Alcedo (5). Residual