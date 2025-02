Los cines de verano de Córdoba no abrirán este año ante la incertidumbre por la sucesión de Martín Cañuelo

Se intuía conforme avanzaba el verano y no había noticias. Y en esos casos, su ausencia no es una buena señal: en 2023 no habrá cines de verano en Córdoba. La muerte de Martín Cañuelo, que los había mantenido en las últimas décadas, y la falta de noticias claras sobre su sucesión al frente de la empresa, ha hecho que al día de hoy sea imposible que al menos en este año se puedan abrir los cuatro recintos que gestionaba repartidos por todo el Casco Histórico.

Noticia Relacionada Cines de verano en Córdoba | Un siglo de estrellas en el cielo y en la pantalla Luis Miranda En 1923 Córdoba descubrió el placer de ver películas al aire libre y comenzó una historia en que llegó a haber más de treinta abiertos a la vez y que sólo se interrumpe este año

Así lo pudo confirmar ABC de fuentes municipales, que se han reunido con su familia. Martín Cañuelo, que falleció de forma inesperada el pasado 28 de abril, gestionaba los cines Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo San Andrés a través de su empresa Esplendor Cinemas.

Los tres primeros los había adquirido después de que pertenecieran al empresario Rafael Gómez, mientras que el Coliseo San Andrés es propiedad de un particular al que se les satisfacía un alquiler.

Noticia Relacionada Dónde ver en Córdoba la nueva película de Indiana Jones: cines, cartelera, horarios, entradas y precios D.D. Harrison Ford vuelve a sacar el látigo para interpretar al intrepido arqueólogo en la cinta 'Indiana Jones y el dial del destino'

La determinación de Martín Cañuelo y también la voluntad municipal de que los inmuebles siguieran teniendo el uso de cines de verano que habían tenido en las últimas décadas, y de consignarlo así en el Plan General de Ordenación Urbana, hicieron posible que Córdoba conservase estos espacios, cuando una gran parte de las ciudades españolas, que los habían tenido décadas atrás, los habían perdido.

Últimas voluntades

Funcionaron con total normalidad hasta 2022, pero el fallecimiento del empresario creó una nueva situación. Como confirmó su viuda, Carmen Cabezas, estaban, y todavía están, a la espera de conocer sus últimas voluntades. Ese documento tiene que decir quién es el nuevo propietario de Esplendor Cinemas tras su fallecimiento. El problema es que todavía no se conoce y que las fechas han obligado a dejar pasar este verano.

Aunque se pudiese comenzar de inmediato, quienes se hagan cargo de los cines deberían organizar las proyecciones, pactar con las distribuidoras la llegada de las películas que se exhibirán y las fechas en que lo harán y organizar con los trabajadores la apertura de los cuatro recintos.

El empresario Martin Cañuelo, en el cine Coliseo San Andrés VAlerio Merino

Serían los encargados de atender las taquillas, organizar la proyección, atender los ambigús (muy importantes para un público que casi siempre contempla la cena como un atractivo más de los cines de verano) y después limpiar hasta el día siguiente.

No se renuncia para el futuro, pero sí para este 2023, ya que la temporada de cines de verano terminaría ya entrado septiembre y apenas se ha podido comenzar el trabajo debido a que no se puede hacer si no se conoce quién es el titular de Esplendor Cinemas.

Si la familia decidiera no continuar con el negocio hay empresarios que se han interesado por continuar las proyecciones

Los próximos meses darán una respuesta a la pregunta de qué pasará en 2024, aunque es posible que para entonces sí puedan regresar los cines de verano a Córdoba. Si la familia quiere hacerse cargo de este trabajo puede realizarlo, pero si no lo desea hay otras alternativas.

Varias empresas que se dedican al sector de la exhibición se han interesado ya por la empresa y han hablado con la familia y con el Ayuntamiento para continuar.

Uno de ellos, José Casado, confirmó en su momento a ABC que estaría de acuerdo en hacerse con estas peculiares salas, ya que es el sector al que profesionalmente se dedica desde hace años. Es decir, la tradicional actividad continuaría, aunque fuera en otras manos.

Córdoba vivirá así el primer verano sin cines al aire libre en muchas décadas. Incluso en 2020, con las restricciones de la pandemia, se abrieron los recintos, aunque con un aforo mucho menor. Continuaron en 2021 y ese mismo año se perdió uno de ellos: el de la plaza de toros, que gestionaba el empresario Javier Gómez Martín y que había ofrecido películas en décadas pasadas y de forma continua desde el año 2000.