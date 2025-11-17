Suscríbete a
Torrico, sobre las obras pendientes de la CHG para evitar inundaciones en Córdoba: «No ha habido avance»

El portavoz del Gobierno municipal mantiene «nuestra intención de concretar» los acuerdos de hace un año para encauzar los arroyos de la Sierra, pero «es de dos partes, y hay una que no colabora»

Las fuertes lluvias dejan en evidencia la obra pendiente del Gobierno en Córdoba para evitar inundaciones

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico
Javier Gómez

Córdoba

El principio de acuerdo entre Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), responsable de la obra, para desatascar el encauzamiento de los arroyos de la Sierra de Córdoba que provocan anegaciones de forma reiterada en ocho barrios de la ciudad, como ... pudo comprobarse de nuevo este sábado tras llover 74 litros por metro cuadrado durante la jornada, está paralizado y sin ningún avance desde un año.

