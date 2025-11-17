Torrico, sobre las obras pendientes de la CHG para evitar inundaciones en Córdoba: «No ha habido avance»

El principio de acuerdo entre Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), responsable de la obra, para desatascar el encauzamiento de los arroyos de la Sierra de Córdoba que provocan anegaciones de forma reiterada en ocho barrios de la ciudad, como ... pudo comprobarse de nuevo este sábado tras llover 74 litros por metro cuadrado durante la jornada, está paralizado y sin ningún avance desde un año.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha detallado, a preguntas de los periodistas y tras la reunión de la Junta de Gobierno Local de este lunes, que «no ha habido avance» en la concreción en un convenio de aquellos acuerdos de diciembre de 2024 para desbloquear esta obra entre el entonces presidentes de la CHG y el alcalde de Córdoba. El motivo es el bloqueo del órgano de cuenca, a pesar de los intentos municipales por avanzar y plasmar estos acuerdos, según ha explicado Torrico.

Esta actuación para encauzar los arroyos del Moro, San Cristóbal, Los Morales y Maestre Escuelas, que vierten sus aguas al sistema de saneamiento de la ciudad en lugar de directamente al río Guadalquivir, es un debe de la Confederación desde 2013, hace más de una década. El año pasado parecía que se reconducía, pero un año después sigue igual que hace 12 años.

Situación actual

Torrico ha apuntado este lunes que «no ha habido avance» para la ejecución de estas obras para encauzar estos cuatro arroyos «porque nosotros hemos intentado concretar ese principio de acuerdo en un acuerdo más concreto, valga la redundancia, para concretarlo de forma mucho más específica», pero la respuesta de la CHG es que «a día de hoy no se ha producido ese acuerdo, o la concreción de ese acuerdo» para realizar luego las obras.

El portavoz del Gobierno municipal ha añadido que «nosotros estamos, por supuesto, abiertos a concretarlo de la forma que se estime oportuno, y nos acercamos a él desde ya», pero ha recordado que «si es un acuerdo entre dos y la otra parte no colabora (por la CHG) y no es proactiva a la hora de concretar el acuerdo, pues lo tendremos complicado».

Torrico, a la vez, ha insistido en el anuncio de este domingo del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de que «se creará un nuevo servicio de meteorología local», con el fin de poder anticiparse mejor a fenómenos meteorológico adversos y facilitar la coordinación de los efectivos de emergencia. En este punto, el portavoz popular ha vuelto a arremeter contra la Aemet «por anunciar un aviso amarillo por lluvia para las diez de la mañana a las diez de la mañana». Se hará a través de un contrato «como otras ciudades», y por contratación directa porque la cuantía y sus características lo permitiría, ha explicado.

El portavoz del Gobierno local ha señalado que, en el caso de las anegaciones del sábado en Villarrubia o Encinarejo, «no sé los hechos concretos» que han provocado las inundaciones, pero ha reiterado «que desmiento que hayan sido problema de los imbornales», como ha denunciado la oposición, «y como ya hizo el presidente de Emacsa» este domingo y ha desglosado las tareas para su mantenimiento durante el último año.

En el caso de los afectados por los locales y garajes inundados en la avenida del Corregidor, Torrico ha señalado que la única solución posible «es la prevención», ya que lamentablemente «el Corregidor está donde está, que es debajo de Vallellano», algo que ha cuestionado que se permitiera ejecutar en su día.

Los acuerdos de hace un año

El «acuerdo para poner en marcha medidas para evitar inundaciones en la ciudad», según rezaba el titular de la nota de prensa suscrita por la Confederación y remitida por la Subdelegación del Gobierno, se produjo el 18 de diciembre de 2024, en una reunión entre la subdelegada del Gobierno, Ana López; el entonces presidente de la CHG, Joaquín Páez; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

En aquel encuentro de hace un año, se pactó, según desglosaron las tres partes, incluso cómo se financiaría la obra de encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba y su posterior mantenimiento y conservación. Así, la CHG anunció que invertiría 9,4 millones de euros, financiados al 85% por Feder de la Unión Europea, en la obra. El Ayuntamiento pagaría, a su vez, unos 400.000 euros para la expropiaciones necesarias para la ejecución de la misma.

Entonces, la subdelegada del Gobierno informó, según refleja la nota, de que «la redacción del proyecto se está ultimando», así como que, «en breve», la CHG «remitirá el convenio que se ha de suscribir entre ambas administraciones para poner en marcha las obras». Según ha dicho Torrico este lunes, «no ha habido avance» en estos asuntos. Además, el Ayuntamiento asumía, decía la nota de las partes, «el mantenimiento y conservación de las infraestructuras», una vez ejecutadas.

Además, en aquella reunión entre la CHG y el Ayuntamiento se trataron dos temas más de gran interés en la ciudad en materia hidrológica. La limpieza del río Guadalquivir en el término municipal, que el Ayuntamiento de Córdoba asumía, decía el documento del pacto, «la limpieza del río en su tramo urbano con el asesoramiento técnico de la CHG».

Igualmente, se trató el asunto del soterramiento de determinados tramos del canal del Guadalmellato a su paso por la ciudad. En este punto, el acuerdo detalló que «todas las administraciones se han comprometido a trabajar conjuntamente para analizar las dificultades existentes y adoptar deciones en consonancia con la planificación urbanística de la ciudad».