La CHG envió al Ayuntamiento de Córdoba un convenio para las obras contra las riadas sin acreditar la financiación prometida

«No ha habido avance». Con esta frase lapidaria, el portavoz del Gobierno Local, Miguel Ángel Torrico (PP), ha detallado este lunes que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene el bloqueo a las obras para el encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba que evitarían inundaciones ... en la ciudad, como las que se produjeron el sábado. Este plan está atascado desde 2013. El año pasado hubo una reunión entre el Ayuntamiento de Córdoba y el órgano de cuenca en el que se acordó reactivar el plan que debe pagar la CHG, pero un año después todo sigue igual.

De hecho, la Confederación, según ha podido conocer ABC de fuentes municipales, se ha limitado a remitir en los meses posteriores a aquella reunión, en la que se acordó dar una solución para impulsar estas obras fundamentales para evitar anegaciones en la ciudad, el borrador de un convenio con una ausencia destacable: no incluía la financiación.

El texto del convenio que ha enviado al Ayuntamiento obvió los 9,4 millones de euros que se había comprometido a abonar para las obras. Por tanto, el documento no ha recogido el 85 por ciento de la financiación, con cargo a FEDER, que le correspondía, por lo que el Consistorio ha entendido que carecía de validez y no se podía tramitar la actuación con él.

Por si fuera poco, las mismas fuentes municipales consultadas por ABC han considerado que el proyecto de la obra para el encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra podría estar obsoleto. En concreto, destacan que el proyecto tiene muchos años y que necesitaría una actualización, que tampoco les consta que se haya realizado.

ABC contactó este lunes con la CHG para que expusiera su versión sobre la situación de los trámites de la obra que debe acabar con las inundaciones en la ciudad, pero, a la hora de publicación de esta información, no había obtenido una respuesta del órgano de cuenca.

El acuerdo y la situación actual

Mientras, ¿qué fue lo que pactaron las partes hace un año para intentar resucitar este proyecto que sigue bloqueado? El «acuerdo para poner en marcha medidas para evitar inundaciones en la ciudad», según rezaba el titular de la nota de prensa suscrita por la Confederación y remitida por la Subdelegación del Gobierno, se produjo el 18 de diciembre de 2024, en una reunión entre la subdelegada del Gobierno, Ana López; el entonces presidente de la CHG, Joaquín Páez; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

En aquel encuentro de hace un año, se pactó, según desglosaron las tres partes, incluso cómo se financiaría la obra de encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba y su posterior mantenimiento y conservación. Así, la CHG anunció que invertiría 9,4 millones de euros, financiados al 85% por Feder de la Unión Europea, en la obra. El Ayuntamiento pagaría, a su vez, unos 400.000 euros para las expropiaciones necesarias para la ejecución de la misma.

Entonces, la subdelegada del Gobierno informó, según refleja la nota, de que «la redacción del proyecto se está ultimando», así como que, «en breve», la CHG «remitirá el convenio que se ha de suscribir entre ambas administraciones para poner en marcha las obras». Además, el Ayuntamiento asumía, decía el documento de las partes, «el mantenimiento y conservación de las infraestructuras», una vez ejecutadas.

Incluso, en aquella reunión entre la CHG y el Ayuntamiento se trataron dos temas más de gran interés en la ciudad en materia hidrológica. La limpieza del río Guadalquivir en el término municipal, que el Ayuntamiento de Córdoba asumía, decía el documento del pacto, «la limpieza del río en su tramo urbano con el asesoramiento técnico de la CHG».

Igualmente, se trató el asunto del soterramiento de determinados tramos del canal del Guadalmellato a su paso por la ciudad. En este punto, el acuerdo detalló que «todas las administraciones se han comprometido a trabajar conjuntamente para analizar las dificultades existentes y adoptar decisiones en consonancia con la planificación urbanística de la ciudad».

Sea como fuere, el principio de acuerdo entre Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), responsable de la obra, para desatascar el encauzamiento de los arroyos de la Sierra de Córdoba que provocan anegaciones de forma reiterada en ocho barrios de la ciudad, como pudo comprobarse de nuevo este sábado tras llover 74 litros por metro cuadrado durante la jornada, está paralizado y sin ningún avance desde hace un año.

La actuación para encauzar los arroyos del Moro, San Cristóbal, Los Morales y Maestre Escuelas, que vierten sus aguas al sistema de saneamiento de la ciudad en lugar de directamente al río Guadalquivir, es un debe de la Confederación desde 2013, hace más de una década. El año pasado parecía que se reconducía con aquel anuncio del acuerdo, pero un año después sigue igual que hace 12 años. Sin convenio que lo ratifique, sin financiación y con un proyecto que, según fuentes municipales, podría ser obsoleto.