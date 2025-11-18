Suscríbete a
Agua

La CHG envió al Ayuntamiento de Córdoba un convenio para las obras contra las riadas sin acreditar la financiación prometida

El Consistorio también cree que el proyecto para realizar esta obra podría estar obsoleto y necesitaría una actualización

Torrico apunta que «no ha habido avance» en las obras que eviten las inundaciones por el bloqueo de la CHG

El alcalde, la subdelegada y el entonces presidente de la CHG, en la reunión de hace un año
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

«No ha habido avance». Con esta frase lapidaria, el portavoz del Gobierno Local, Miguel Ángel Torrico (PP), ha detallado este lunes que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene el bloqueo a las obras para el encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba que evitarían inundaciones ... en la ciudad, como las que se produjeron el sábado. Este plan está atascado desde 2013. El año pasado hubo una reunión entre el Ayuntamiento de Córdoba y el órgano de cuenca en el que se acordó reactivar el plan que debe pagar la CHG, pero un año después todo sigue igual.

