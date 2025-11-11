Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Torrent y Extremadura, rivales del Betis y del Sevilla en la nueva fase de la Copa del Rey

foro

El Cabildo Catedral respalda un congreso en Córdoba en febrero de 2026 sobre el diálogo entre cristianismo e islam

Firma un acuerdo con la red 'Pluriel' dependiente de la Universidad Católica de Lyon, para la celebración de esta cita

El Cabildo de Córdoba presenta una nueva edición de los conciertos 'Otoño en las Iglesias Fernandinas'

El Cabildo recupera la Ruta de las Iglesias Fernandinas de Córdoba

El deán-presidente del Cabildo y el obispo, en la firma del acuerdo para celebrar el Congreso 'Pluriel'
El deán-presidente del Cabildo y el obispo, en la firma del acuerdo para celebrar el Congreso 'Pluriel' abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cabildo Catedral de Córdoba ha anunciado este martes, en un comunicado, la firma de un convenio de colaboración con la red 'Pluriel' (Plateforme Universitaire de Recherche sur l'Islam), dependiente de la Universidad Católica de Lyon, para la celebración en Córdoba del ... V Congreso Internacional de 'Pluriel', que tendrá lugar del 10 al 14 de febrero de 2026. Ejercerá como patrocinador de la cita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app