foro internacional

El Cabildo explica en el Congreso de Catedrales Europeas el exitoso plan de autoprotección de la Mezquita de Córdoba

Presentó igualmente el nuevo centro de recepción de vivitantes del monumento

El sistema de nebulización de Notre Dame para la Mezquita de Córdoba costará más de un millón de euros

La Junta de Andalucía replica a la izquierda: «El plan de autoprotección del Cabildo libró a la Mezquita de Córdoba de una catástrofe»

El deán presidente del Cabildo Catedralicio, durante su participación en el Congreso de Catedrales Europeas
ABC Córdoba

Córdoba

Durante los días 23 y 24 de octubre, el deán presidente del Cabildo Catedralicio de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, y el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade han participado en el XIV Congreso Internacional de Catedrales Europeas, que se celebra en Pisa (Italia), ... organizado por la Opera della Primaziale Pisana.

