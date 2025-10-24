El Cabildo explica en el Congreso de Catedrales Europeas el exitoso plan de autoprotección de la Mezquita de Córdoba

Durante los días 23 y 24 de octubre, el deán presidente del Cabildo Catedralicio de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, y el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade han participado en el XIV Congreso Internacional de Catedrales Europeas, que se celebra en Pisa (Italia), ... organizado por la Opera della Primaziale Pisana.

El encuentro, bajo el lema «La conservación del arte sacro, vehículo de reevangelización», ha reunido a especialistas de nueve países en representación de veinte catedrales europeas, junto a expertos y responsables de instituciones dedicadas a la conservación y restauración del patrimonio histórico y artístico, según ha informado este viernes el Cabildo en un comunicado. El objetivo es compartir experiencias en torno a la gestión, los estudios científicos, la arquitectura y la preservación del valioso patrimonio cultural de las catedrales europeas.

El deán presidió una de las mesas temáticas del congreso, dedicada a «Redescubrimientos, interpretaciones, tecnologías e innovación en la conservación del arte sacro». En este marco, el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, de la empresa Frade Arquitectos, presentó el proyecto del nuevo centro de acogida de visitantes de la Mezquita-Catedral, que llevará por nombre «Patio de San Eulogio» y está cercano a abrir sus puertas.

El plan del monumento, modelo para la Unesco

Rodríguez Frade explicó las características del nuevo centro, que incorporará recursos tecnológicos avanzados para acercar al visitante la historia, evolución constructiva y valores universales del monumento. Este proyecto se concibe como un espacio innovador, orientado a la divulgación patrimonial mediante herramientas digitales inmersivas y sistemas de interpretación interactivos.

Asimismo, el deán presidente presentó el Plan de Autoprotección y Salvaguarda de este monumento, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unesco (entidad que concede los títulos de Patrimonio de la Humanidad, como el que ostenta este histórico templo) tras el incendio registrado en agosto. En su intervención, explicó el sistema integral de detección y extinción de incendios, considerado por la Unesco como modelo de referencia para edificios históricos que presentan características y riesgos similares.

El Cabildo Catedralicio reafirma así su compromiso con la conservación, la seguridad y la puesta en valor del monumento, destacando la importancia de la colaboración entre instituciones y expertos para la protección del patrimonio cultural europeo.