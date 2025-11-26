Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Revolución verde

Las cifras avalan el cambio tras la llegada a la Alcaldía de Bellido: 108 hectáreas de grandes parques ya puestas en valor y otras 21 en cartera

Así será el nuevo parque de Miralbaida: zonas de juego infantil, aparatos biosaludables para mayores, carril-bici, olivos y almendros

Varias personas pasean por el parque Princesa de Asturias
Varias personas pasean por el parque Princesa de Asturias valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba dio por finalizadas el pasado miércoles las obras del parque Princesa de Asturias. Es un nuevo logro que florece en una de las prioridades que se fijó al llegar a la Alcaldía el popular José María Bellido: acometer grandes zonas ... verdes que hasta entonces sólo arraigaban en los documentos municipales pero que nunca se trasplantaban a la realidad. Y los números avalan la revolución verde que vive la capital. En el último mandato y medio, tal y como reflejaban las páginas de ABC este lunes, el gobierno local ha creado o mejorado 108 hectáreas de parques (el equivalente a 147 campos de fútbol como el de El Arcángel), regados con una inversión de 9,6 millones. Son las pertenecientes a los de Levante, el Flamenco y el citado de la Princesa de Asturias, así como a las del acondicionamiento del área periurbana del Patriarca. Y sigue la siembra.

