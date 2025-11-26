El Ayuntamiento de Córdoba dio por finalizadas el pasado miércoles las obras del parque Princesa de Asturias. Es un nuevo logro que florece en una de las prioridades que se fijó al llegar a la Alcaldía el popular José María Bellido: acometer grandes zonas ... verdes que hasta entonces sólo arraigaban en los documentos municipales pero que nunca se trasplantaban a la realidad. Y los números avalan la revolución verde que vive la capital. En el último mandato y medio, tal y como reflejaban las páginas de ABC este lunes, el gobierno local ha creado o mejorado 108 hectáreas de parques (el equivalente a 147 campos de fútbol como el de El Arcángel), regados con una inversión de 9,6 millones. Son las pertenecientes a los de Levante, el Flamenco y el citado de la Princesa de Asturias, así como a las del acondicionamiento del área periurbana del Patriarca. Y sigue la siembra.

Porque el Ayuntamiento tiene abonado el terreno para acometer otros tres, que abarcarán casi 21 hectáreas. Son los de Miralbaida, Chinales y Parque Figueroa. El primero es el que veremos germinar antes, porque Capitulares ya busca la constructora que ejerza de jardinero que le dé vida. Y hay que sumar un cuarto proyecto que tiene en su vivero el Consistorio: el jardín de Campo Santo de los Mártires (0,42 hectáreas). Aunque su tamaño sea el de un bonsái en comparación con los citados, brilla por su singularidad. El equipo rector de Capitulares ha tenido el acierto y la habilidad de plantar una zona verde en el Casco, terreno yermo normalmente para estas iniciativas, ya que está colmatado y es muy difícil encontrar el suelo suficiente para una actuación así.

El Consistorio cultiva, además, otra variedad en su política verde. Se acaba de dotar de un plan director de acuerdo al que se ha fijado una importante meta: aumentar la superficie de la ciudad cubierta por la copa de los árboles del actual 17,7% al 25% en 2036. Para ello, prevé plantar unos 3.000 ejemplares al año. El Ayuntamiento está decidido a arrancar las malas hierbas que se instalaron en esta materia en la ciudad durante años y años. Sólo cabe reclamarle algo más de celeridad. Porque, sin ir más lejos, el parque de Miralbaida debería llevar diez meses en obras, según las propias fechas dadas por el Consistorio y que se marchitaron.

Cierto es que sólo se puede reclamar mayor velocidad en las actuaciones a quien está interviniendo y revirtiendo el escenario anterior en el que durante lustros lo más verde que vieron los parques planificados fueron los papeles, nacidos de los árboles, en los que aparecían recogidos. Toda la savia que el gobierno local pueda inyectarle a estos proyectos será bienvenida. Porque contribuirán a que brote una urbe en la que sea aún más agradable vivir, más saludable, con más lugares de encuentro y esparcimiento y que estará más preparada para mitigar los efectos del cambio climático.