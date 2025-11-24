Bellido activa 108 hectáreas de grandes parques en Córdoba desde 2019 tras una inversión de 9,6 millones

El gobierno municipal de Córdoba presentó el miércoles el final de los trabajos del parque Princesa de Asturias, un nuevo hito que hace florecer el equipo rector de Capitulares en lo que es uno de los puntos fuertes de su agenda desde que el ... PP regresó a la Alcaldía a mediados de 2019: la generación de grandes zonas verdes.

De la fuerza con la que ha hecho germinar el regidor, José María Bellido, estos proyectos da idea que en los seis años y medio que lleva ostentando el bastón de mando el Ayuntamiento ha hecho o mejorado parques que suman 1,08 millones de metros cuadrados (108 hectáreas; equivalen a 147 campos como el de El Arcángel). La inversión municipal en ellos ha sido de 9,6 millones.

Y el gobierno municipal tiene sembrados otros cuatro proyectos relevantes -dependiendo del ritmo al que los desarrolle a algunos podrá sacarles brillo de cara a la campaña de las municipales de 2027-. Sumarán 210.280 metros cuadrados (21 hectáreas).

Entre lo ya ejecutado y lo que tienen en cartera, los populares han impulsado en este último sexenio 1,29 millones de metros cuadrados (129). Logra así progresar notablemente en el desarrollo de un anillo de parques que rodee la ciudad y que era una asignatura pendiente en la ciudad. ABC repasa las actuaciones ya acometidas y las que están en el horizonte más cercano.

Parque de Levante

Fue la zona verde que ejerció de semilla del cambio que quería imprimir el gobierno del PP a la ejecución de grandes parques, largamente pendiente, como se ha indicado, en Córdoba. Baste recordar que, cuando arrancaron las obras de la primera fase a finales de 2020 se desbloqueaba un espacio verde cuya primera piedra llegó a ponerse en 2006. Su segunda etapa finalizó en junio de 2024. Entre ambas, han generado un enorme parque de 238.560 metros cuadrados -quedando a la sombra del gigante de la Asomadilla (276.328)-.

Cuenta con más de 1.800 árboles, área de juegos infantiles y zona cardiosaludable, un mirador natural similar al de la Asomadilla o una tirolina. Actualmente, encaran su recta final los trabajos de construcción de una pasarela sobre el cauce del arroyo Pedroche que conecta peatonalmente la calle Arcos de la Frontera con el ámbito Norte de este gran parque. Cuesta 665.500 euros, con lo que la inversión municipal total en él se irá a 4,22 millones -274.732 euros son una fase de cero de 2018 (mandato de PSOE e IU)-.

Un joven corre en el parque de Levante valerio merino

No se han ejecutado los equipamientos previstos, aunque se reservaron espacios para ellos. Tampoco se ha materializado su tercera, y última, fase: la del Molino de los Ciegos (sobre 52.000 metros cuadrados). Capitulares ya ha advertido de las dificultades de que se haga por la existencia en esa bolsa de suelo de muchas líneas eléctricas.

El Patriarca

En esta revolución verde, además de nuevas zonas verdes, ha habido un proyecto relevante de mejora del estado del gran parque periurbano del Patriarca. Abarca 600.000 metros cuadrados y, de ellos, son terreno forestal 470.000.

El Consistorio finalizó a mediados de 2022 los trabajos de adecuación de este pulmón verde, que se convirtió en propiedad de Capitulares tras un larga expropiación -costó 1,5 millones, en 2015-. El desembolso en las citadas tareas de mejora fue de 444.213 euros. Con posterioridad, se ejecutaron actuaciones complementarias, con un presupuesto de 62.920 euros.

Princesa de Asturias-Flamenco

El gobierno municipal daba por concluido este miércoles el parque Princesa de Asturias (conocido antes como de la Arruzafilla), que es la continuación del del Flamenco -están pegados el uno al otro-. Este último, estuvo disponible para la ciudadanía a partir de marzo de 2022 tras una inversión de 270.000 euros. Con ese presupuesto, es fácil de entender que vino al mundo en un estado muy embrionario.

La superficie de grandes zonas verdes puesta en valor desde 2019 equivale a la de 147 campos de fútbol como El Arcángel

El gobierno municipal tenía decidido mejorarlo: adjudicó por 4,3 millones en la primavera de 2023 las obras del parque Princesa de Asturias. La licitación incluía mejoras en el del Flamenco. En julio de 2024, Capitulares cortó la cinta de dichos trabajos de mejora. Entre ellos, está la ya famosa atracción infantil en forma de guitarra, que tiene toboganes de ocho metros de altura.

Estas dos zonas verdes gemelas suman 24 hectáreas, con más de mil árboles plantados en ella -cuenta igualmente con praderas, zonas de juegos infantiles o un estanque-. El Ayuntamiento invirtió entre ambas casi 4,9 millones.

Parque de Miralbaida

Será con el que el equipo rector de Capitulares continuará su decidida apuesta por ejecutar el anillo verde. Activó el proceso de contratación el pasado mes y se han presentado doce empresas para ejecutarlo. Se intervendrá sobre 90.000 metros cuadrados a caballo entre Miralbaida y Noreña -estará partido por la mitad por la Ronda de Poniente-.

El alcalde, José María Bellido, en la presentación del proyecto del parque de Miralbaida valerio merino

El presupuesto de licitación es de 5,1 millones. Esa cantidad en la práctica se rebajará con las ofertas que hagan las firmas aspirantes a ejecutarlo. Su periodo de ejecución es de 16 meses. La agilidad de la Gerencia de Urbanismo, ente municipal responsable del concurso, para escoger constructora será fundamental en el estado que tengan los trabajos cuando lleguen las municipales a mediados de 2027. Eso sí, cuando haya máquinas trabajando en estos dos barrios, llegarán con retraso. El Ayuntamiento quería haber empezado su ejecución en el arranque de 2025.

Además de arboleda, tendrá un camino principal norte-sur; circuitos deportivos; juegos infantiles; aparatos biosaludables para mayores o espacio para la práctica del baloncesto.

Parque de Chinales

Es el siguiente que tienen germinando en el 'vivero' de Urbanismo. El último paso público que dio la Gerencia con él fue la contratación en agosto de 2024 de un equipo para culminar la redacción de su proyecto.

Tras el de Miralbaida (ya en licitación), el más avanzado en su tramitación es el de Chinales. Tiene 2,7 millones reservados para 2026

A su favor juega que en los presupuestos de Urbanismo de 2026 -las cuentas municipales están ahora en proceso de aprobación- hay recogidos 2,7 millones para su ejecución. Esta intervención no se ha presentado aún en sociedad pero la documentación inicial disponible apunta a que contará con unos 53.000 metros cuadrados, delimitados al Norte por el tramo municipal de la Ronda Norte y al sur por el Canal del Guadalmellato.

Poniente-Parque Figueroa

Esta zona verde será la continuación por el Norte del parque de Miralbaida. Sumará 63.000 metros cuadrados. Y su coste podría estar en 2,49 millones. Eso sí, se encuentra en un proceso de tramitación menos avanzado que los dos anteriores. No en vano, en los presupuestos de la Gerencia para el próximo ejercicio aparecen consignados únicamente 300.000 euros.

No obstante, Urbanismo ha movido ya ficha con un actuación de peso complementaria a este parque. Este mes, sacó a concurso la redacción del proyecto para ejecutar una pasarela que vaya desde Huerta de Santa Isabel, zona de expansión residencial de la ciudad, a la futura zona verde de Parque Figueroa -sobrevolará, por lo tanto, la Ronda de Poniente-. Su construcción está previsto que requiera un presupuesto de un millón.

Jardín de los Mártires

Sin tener las dimensiones de los anteriores, sí merece un hueco en la lista de futuras zonas verdes a ejecutar. El Consistorio ha mostrado interés y habilidad para crear un parque en el Casco -una zona muy colmatada, donde no es fácil disponer de grandes superficies-. Lo hará generando el jardín de Campo Santo de los Mártires.

Infografía de la imagen que tendrá el Jardin de los Santos Mártires abc

Surgirá del solar anexo a la antigua Biblioteca Provincial. La intervención se dividirá en dos fases. En la primera, se generará la zona verde propiamente dicha, que contará con 4.280 metros cuadrados. El presupuesto estimado es de 1,9 millones -en las cuentas de Urbanismo para el próximo año, hay reservados dos-.

Para la segunda etapa de actuaciones, quedará acometer la conexión de este jardín con la calle Torrijos; y, por lo tanto, con la Mezquita-Catedral. Igualmente, abarcará la puesta en valor de los restos arqueológicos existentes en estos suelos. El Ayuntamiento ha dado importantes pasos en el presente ejercicio para su ejecución. En junio, Cultura dio su visto bueno, obligatorio, al proyecto. Y el pasado mes logró la cesión de los terrenos necesarios, que son propiedad de la Junta, mientras terminaba de realizar el proyecto definitivo de actuación.