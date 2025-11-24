Suscríbete a
Bellido activa 108 hectáreas de grandes parques en Córdoba desde 2019 tras una inversión de 9,6 millones

Ha hecho en los dos últimos mandatos los de Levante, Flamenco y Princesa de Asturias más la mejora del Patriarca

Tiene en cartera otras cuatro grandes zonas verdes, de las que la primera que verá la luz será la de Miralbaida

El Ayuntamiento de Córdoba culmina el parque Princesa de Asturias y suma una zona verde de 24 hectáreas

Así será el nuevo parque de Miralbaida: zonas de juego infantil, aparatos biosaludables para mayores, carril-bici, olivos y almendros

Imagen del parque Princesa de Asturas tras su inaguración
Imagen del parque Princesa de Asturas tras su inaguración
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El gobierno municipal de Córdoba presentó el miércoles el final de los trabajos del parque Princesa de Asturias, un nuevo hito que hace florecer el equipo rector de Capitulares en lo que es uno de los puntos fuertes de su agenda desde que el ... PP regresó a la Alcaldía a mediados de 2019: la generación de grandes zonas verdes.

