Córdoba ha sido elegida, junto a Saida (Líbano), como Capital Mediterránea de la Cultura y del Diálogo para 2027. Es una buena noticia que se suma a otras que hemos recibido en los últimos años en una urbe que se había acostumbrado demasiado a verse ... en los papeles para mal. Los 43 países de la Unión por el Mediterráneo han elegido a nuestra ciudad para que dentro de dos años desarrolle un programa de actividades que tendrán como ejes la interculturalidad, la igualdad de género, la sostenibilidad o la protección del patrimonio.

Esta elección es positiva para nuestra tierra por varios motivos. Uno es que se volverá a poner el foco sobre ella -en su cultura o como enclave que tiene en el entendimiento una seña de identidad- y tendrá otra ocasión de volver a mostrarse como un lugar que puede albergar con éxito eventos de relevancia. Ayuda también a mejorar nuestra autoestima. Contribuye a que la capital crea más en sí misma y dé otro paso adelante para dejar para siempre en el pasado aquellos tiempos en los que parecía eternamente condenada a no prosperar socioeconómicamente. Nos dará, además, mayor visibilidad turística en dos de nuestros grandes mercados (Francia e Italia) y nos ofrecerá un escaparate en el que mostrarnos en naciones en las que podamos empezar a captar viajeros con mayor intensidad.

Y esta designación nos muestra, como ya pasó en la Base Logística, lo bueno que es que nuestra sociedad reme junta en busca de una meta. El Pleno del Ayuntamiento lanzó la idea de la candidatura en mayo del presente ejercicio. Ésta se vio fortalecida con el respaldo de colectivos, asociaciones, instituciones culturales y el resto de las Administraciones. Esto último es especialmente valioso: que las instituciones sepan estar a la altura de la cultura de diálogo que marca a nuestra urbe y que salvaguarden de una contienda política cada día más exacerbada -es cierto que más en Madrid que aquí- el impulso conjunto de proyectos beneficiosos para nuestra tierra.

Especialmente importante me parece que, al hilo de esta elección, el alcalde, José María Bellido, haya anunciado que esta cita no será flor de un año. Quiere que no se marchite tras 2027 sino que tenga un recorrido temporal mayor para que «en la ciudad quede un legado de creación, talento joven y diálogo y que sea un referente para el Mediterráneo». No ha podido poner mejor jardinero al frente del cultivo de la Capitalidad. El comisario de las actividades a acometer dentro de dos ejercicios y de las que se hagan con posterioridad será Juan Miguel Moreno Calderón, coordinador general de Políticas Culturales del Ayuntamiento (figura de reconocido prestigio y respetada en este ámbito) y quien ya desarrolló la candidatura. Es una garantía extra de que una iniciativa importante para Córdoba se saldará con brillantez y de que tendrá futuro.