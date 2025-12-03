Suscríbete a
Capitalidad 2027, otra buena noticia

La elección es positiva para Córdoba: volverá a demostrar que puede acoger citas relevantes, le brindará promoción turística y nos dará autoestima

Córdoba será Capital Mediterránea de la Cultura y del Diálogo en 2027 junto a Saida (Líbano)

El ministro de Asuntos Exteriores de España interviniendo en el último foro de la Unión por el Mediterráneo
Baltasar López

Córdoba

Córdoba ha sido elegida, junto a Saida (Líbano), como Capital Mediterránea de la Cultura y del Diálogo para 2027. Es una buena noticia que se suma a otras que hemos recibido en los últimos años en una urbe que se había acostumbrado demasiado a verse ... en los papeles para mal. Los 43 países de la Unión por el Mediterráneo han elegido a nuestra ciudad para que dentro de dos años desarrolle un programa de actividades que tendrán como ejes la interculturalidad, la igualdad de género, la sostenibilidad o la protección del patrimonio.

