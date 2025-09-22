El Ayuntamiento de Lucena estudia las causas del desplome de parte del muro exterior del Castillo del Moral

El pasado domingo, uno de los monumentos más identificativos de la ciudad de Lucena, el Castillo del Moral, sufrió el desplome del parte muro exterior que lo cubre. Por el momento, el Ayuntamiento lucentino trabaja con los arqueólogos para realizar una primera valoración y determinar las causas del mismo, si bien las primeras hipótesis apuntan a que podría tener relación con el temblor registrado este fin de semana en las costas andaluzas.

El citado terremoto, registrado en el mar de Alborán la madrugada del pasado domingo, habría originado, siendo así, unas grietas previas a este suceso. Esto encajaría con la versión del Ayuntamiento de Lucena en relación a la aparición de varias de estas fisuras en el muro exterior del castillo.

A la espera del informe del arqueólogo municipal, el desplome ha afectado a unos tres o cuatro metros de la muralla que cubre el monumento lucentino.

Afortunadamente, no se registraron daños personales, en parte gracias al horario del suceso, ya que los domingos, el Castillo del Moral tiene un horario entre las 10.00 horas y las 14.00 horas. Durante la semana, se espera que el Consistorio dé las oportunas valoraciones sobre el hecho recientemente ocurrido.

Este edificio alberga desde el 2001 el Museo Arqueológico de Lucena, además de estar declarado como Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC). Por ello, la fortaleza es uno de los patrimonios más visitados del municipio perteneciente a la provincia de Córdoba.