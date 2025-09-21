Guía de la Magna de Lucena 2025: horarios, recorridos, imágenes que participan y todo lo que necesitas saber

La ciudad de Lucena se prepara para uno de sus grandes acontecimientos de los últimos años: la magna procesión Lucena vive la Pasión, que reunirá a algunas de sus imágenes más importantes en un recorrido por el corazón histórico de la ciudad.

¿Cuándo es la Magna de Lucena?

Será el sábado 27 de septiembre y las primeras salidas a las calles empezarán poco después de las seis de la tarde para continuar después casi hasta medianoche.

Carrera oficial

La magna ocupará toda la ciudad de Lucena, pero sobre todo será importante en la carrera oficial, en la que se han dispuesto más de 1.800 sillas repartidas en diez sectores en las que poder admirar todo el recorrido completo.

En total serán 18 pasos que recorrerán toda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Además, pasarán ante María Santísima de Araceli, patrona de Lucena y del Campo Andaluz y que reúne una gran devoción en su ciudad y en gran parte de la región.

La carrera oficial discurre por las calles Alcaide, Las Torres, Cuesta del Reloj, Plaza Nueva (lateral y centro) y El Peso.

Horarios de entrada en la carrera oficial en la Magna Lucena Vive la Pasión 2025 19.05. Entrada Triunfal en Jerusalén

19.10. Sagrado Lavatorio

19.15. Jesús de la Agonía en la Oración en el Huerto

19.20. Nuestro Padre Jesús de la Caridad

19.35. Nuesto Padre Jesús de la Columna

19.40. Santísimo Cristo de la Humillación

19.45. Nuestro Padre Jesús de la Humildad

19.50. Nuestro Padre Jesús de la Bondad

20.05. Nuestro Padre Jesús Nazareno

20.10. María Santísima del Mayor Dolor

20.15. Nuestro Padre Jesús Caído

20.20. Nuestro Padre Jesús del Valle

20.35. Nuestro Padre Jesús de la Crucifixión

20.40. Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia

20.45. Nuestra Señora de las Angustias

20.50. Santísimo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo

20.55. Nuestra Señora de la Soledad

21.00. Nuestro Padre Jesús Resucitado

La Magna Lucena Vive la Pasión reúne a 18 cofradías, que irán desde sus respectivas sedes. Muchos la verán en la carrera oficial y otros muchos buscarán a las imágenes en los caminos parciales, de ida y de vuelta. Éstos son los recorridos y horarios completos.

Imágenes que participan en la Magna 'Lucena vive la Pasión' Entrada Triunfal en Jerusalén. Parroquia de San Mateo. Salida (18.35), Juan Palma, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.05), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, vuelta por lateral Viviendas, Barahona de Soto y entrada en San Mateo (22.10).

Jesús en el Sagrado Lavatorio. Capilla de Dios Padre. Salida (18.30), El Agua, Juan Jiménez Cuenca, Plaza Cristo de la Sangre, Maristas, entrada en carrera oficial (19.10), El Agua y entrada en capilla de Dios Padre (20.45).

Nuestro Padre de la Agonía Orando en el Huerto. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Salida (19.00), Plaza Cristo de la Sangre, Maristas, entrada en carrera oficial (19.15), Juan Jiménez Cuenca y entrada en Santo Domingo (21.00).

Nuestro Padre Jesús de la Caridad. Parroquia de San Mateo. Salida a las 18.50, Juan Palma, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.20), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, vuelta por lateral Viviendas, Barahona de Soto y entrada en San Mateo (22.15).

Nuestro Padre Jesús de la Columna. Parroquia de Santiago. Salida a las 18.25, Santiago, Flores, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.35), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, lateral Viviendas, Ballesteros, Ancha, Santiago y entrada a las 23.00.

Santísimo Cristo de la Humillación. Parroquia de San Mateo. Salida a las 19.00, Juan Palma, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.40), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, lateral Viviendas, Barahona de Soto y entrada en San Mateo a las 22.35.

Nuestro Padre Jesús de la Humildad. Parroquia de Santiago. Salida a las 18.35, Santiago, Flores, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.45), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, Maquedano, Párroco Joaquín Jiménez Muriel, Cuesta del Carmen y entrada en el Carmen a las 23.10.

Nuestro Padre Jesús de la Bondad. Capilla de las Filipensas. Salida a las 18.45, Ancha, Flores, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.50), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, lateral Viviendas, Ballesteros, Ancha y entrada en la capilla de las Filipensas a las 22.45.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Salida a las 19.00 horas, San Pedro, El Agua, Juan Jiménez Cuenca, Plaza Cristo de la Sangre, Maristas, entrada en carrera oficial (20.05), Curados y entrada en la capilla de San Pedro a las 22.15.

María Santísima del Mayor Dolor. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Salida a las 19.55, Plaza Cristo de la Sangre, Maristas, entrada en carrera oficial (20.10), Juan Jiménez Cuenca y entrada en Santo Domingo a las 22.00.

Nuestro Padre Jesús Caído. Parroquia de Santiago. Salida a las 18.50, Santiago, Flores, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (20.15), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, lateral Viviendas, Ballesteros, Ancha, Santiago y entrada a las 23.30.

Nuestro Padre Jesús del Valle. Iglesia de Madre de Dios (Franciscanos). Salida a las 20.00. San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (20.20), Juan Jiménez Cuenca y entrada en Madre de Dios a las 22.30.

Nuestro Padre Jesús de la Crucifixión. Parroquia de San Mateo. Salida a las 19.20, La Villa, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (20.35), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, Barahona de Soto y entrada en San Mateo a las 23.30.

Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia. Parroquia de San Mateo. Salida a las 19.25, La Villa, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (20.40), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, Barahona de Soto y entrada en San Mateo a las 23.35.

Nuestra Señora de las Angustias (Virgen de Piedra). Iglesia Madre de Dios (Franciscanos). Salida a las 20.20, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial a las 20.45, Juan Jiménez Cuenca y entrada en Madre de Dios a las 22.55.

Santísimo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de San Pedro Mártir. Salida a las 19.10, San Pedro, El Agua, Juan Jiménez Cuenca, Plaza Cristo de la Sangre, Maristas, Entrada en carrera oficial (20.50), Curados y entrada en San Pedro Mártir a las 23.00.

Nuestra Señora de la Soledad. Iglesia Madre de Dios. Salida a las 20.30, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (20.55), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, lateral Viviendas, Ballesteros, Ancha, Santiago y entrada en Santiago a las 0.30.

Nuestro Padre Jesús Resucitado. Iglesia Madre de Dios (Franciscanos). Salida a las 20.35, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (21.00), Juan Jiménez Cuenca y entrada en Madre de Dios a las 23.10.

Además, por la carrera oficial de la Magna de Lucena pasarán varias bandas que ofrecerán música para todos los pasos, cada una con sus horarios propios.

Bandas que participan en la Magna 'Lucena Vive la Pasión' Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Humillación (Servitas). Sale de San Mateo a las 18.30, Juan Palma, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.00), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, vuelta por Lateral Viviendas, Barahona de Soto y entrada en San Mateo.

Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras, de Sevilla. Sale de la parroquia de Santiago a las 18.15. Santiago, Flores, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (19.25), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, lateral Viviendas, Ballesteros, Ancha, Santiago y entrada.

Agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Salida de la iglesia de San Pedro Mártir a las 18.50. San Pedro, El Agua, Juan Jiménez Cuenca, plaza Cristo de la Sangre, Maristas, entrada en carrera oficial (19.55), Curados y entrada en San Pedro Mártir.

Agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla. Salida de la parroquia de San Mateo a las 19.10. La Villa, Plaza Alta y Baja, Las Tiendas, San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (20.25), El Agua, San Pedro, Juan Valera, El Coso, Barahona de Soto y entrada en San Mateo.

Banda de Música de Lucena. Salida de la iglesia Madre de Dios a las 20.40. San Francisco, Maristas, entrada en carrera oficial (21.05), Juan Jiménez Cuenca y entrada en Madre de Dios.

La magna procesión 'Lucena Vive la Pasión' será también una oportunidad para que la ciudad muestre uno de sus fenómenos más singulares: el de la santería, que va más allá de la forma de llevar los pasos y se alza como una forma de vivir la Semana Santa.

El tiempo previsto por Aemet para esa jornada en Lucena contempla temperaturas entre los 29 grados de máxima y los 14 de mínima.