Las obras del Alcázar de Córdoba encaran un nuevo retraso: Urbanismo tramita una modificación del proyecto

Las obras de restauración de la Torre del Homenaje y la cubierta del Salón de los Mosaicos del Alcázar van camino de acumular un nuevo retraso, y hay que tener en cuenta que se deberían haber acabado en abril -su demora se acerca ya ... al medio año-. La última fecha ofrecida apuntaba a su conclusión para noviembre. Así lo indica uno de los puntos que se abordará en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba de este lunes.

En la misma se aprobará una propuesta de la Concejalía de Contratación de inicio del expediente de modificación del contrato y la suspensión temporal de la ejecución de la actuación que despliega la firma Rehabitec Almería. Según ha podido saber ABC, la Gerencia de Urbanismo tramita una variación del proyecto inicialmente previsto, lo que supondrá un incremento del presupuesto inicial, fijado hasta ahora en 308.910 euros. Incidencias técnicas no previstas han causado este contratiempo.

En agosto, cuando la intervención ya estaba excedida con mucho de su calendario inicial, el Ayuntamiento de Córdoba comunicó que esperaba que las obras en la Torre del Homenaje y la cubierta del Salón de los Mosaicos estuvieran acabadas para octubre. Desde el gobierno municipal se indicó que los trabajos estaban al 62% y que la actuación se había retrasado porque la firma que las ejecuta se topó con un deterioro en las vigas de la cubierta que no se detectó antes y fue necesaria una intervención de más envergadura. Este proyecto de rehabilitación ya había hecho que el monumento cerrara su interior el 2 de julio y que sólo fueran visitable sus jardines.

En septiembre, llegaría un nuevo anuncio sobre la situación de esta obra. El Consistorio trasladó que la visita a las dependencias de la fortaleza no se podría retomar a mediados de septiembre, como estaba inicialmente previsto, sino que habría que esperar a primeros de noviembre para que los turistas, una vez acabados los trabajos, pudieran volver a contemplarlas. Hasta esa fecha sólo se podrán ver los jardines.

Silencio del Ayuntamiento

El Ayuntamiento explicó entonces que había un informe de la Oficina de Arqueología y la Oficina de Casco Histórico de la Gerencia de Urbanismo donde se indicaba que se han dado «circunstancias sobrevenidas» que han impedido terminar los trabajos en la fecha prevista, que en principio «a mediados de septiembre». Aquí, ya había un cierto baile de fechas, porque lo que se había indicado en agosto era que estarían listas para octubre.

Desde Capitulares se indicó que en el transcurso de la intervención, como es habitual al operar sobre inmuebles monumentales, han aparecido «elementos de valor que han tenido que ser sometidos a estudio y análisis para tomar decisiones sobre la actuación más adecuada en ellos».

ABC ha contactado este jueves con la Gerencia de Urbanismo para tratar de conocer su versión y algunos detalles más de este parón pero desde este ente municipal no se ha arrojado más explicación que se informará el lunes una vez que se apruebe en la Junta de Gobierno Local.