El Ayuntamiento de Córdoba celebrará el Debate del Estado de la Ciudad el 11 de diciembre

Cita política de calado en Córdoba para acabar 2025: el Ayuntamiento celebrará el Debate sobre el Estado de la Ciudad este 11 de diciembre. Con la mitad del mandato ya vencida, el alcalde, el popular José María Bellido, hará balance de la gestión ... que dirige el gobierno municipal -el PP cuenta con mayoría absoluta en el Pleno-.

Será momento de que la oposición, integrada por PSOE, Hacemos y Vox, dé su visión de la situación de Córdoba, que será crítica con el equipo rector de Capitulares. En el último celebrado, que tuvo lugar el 3 de octubre de 2024, el regidor se centró en lanzar el mensaje de que «Córdoba crece».

Para ello, esgrimió datos que fueron desde lo poblacional a lo económico -con potentes inversiones de empresas- pasando por lo laboral -con las cifras de ocupados en línea ascendente- o en lo tributario. En esta última materia, el primer edil ha hecho bandera de la reducción de la presión fiscal desde que tomó el bastón de mando a mediados de 2019 -cosa distinta han sido las tarifas del agua y la basura-.

Y el calendario en Capitulares tendrá otra cita de calado antes de las campanada. El 16 de diciembre está convocado Pleno para la aprobación de los presupuestos de 2026, de cara a que entre en vigor el 1 de enero. Ello agiliza el gasto de las inversiones, tanto las financiadas con fondos propios como las que se sufragarán con créditos que se pedirán a la banca.

Las cuentas del Consistorio en su consolidado (incluye al Ayuntamiento y sus empresas públicas y organismos autónomos) batirá su plusmarca. Rozarán los 600 millones. Las cuentas exclusivas de Capitulares experimentan un aumento interanual del 0,2% y las consolidadas suben un 1,45%.