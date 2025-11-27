Suscríbete a
política municipal

El Ayuntamiento de Córdoba celebrará el Debate del Estado de la Ciudad el 11 de diciembre

Los presupuestos de 2026 recibirán luz verde el día 16 del próximo mes

Cheque bebé de 500 euros, Ollerías, una gran exposición de la Córdoba romana..., los diez anuncios clave de Bellido en el Debate del Estado de la Ciudad de 2024

Bellido se declara «muy satisfecho» tras el primer año de mayoría absoluta en Córdoba

El alcalde, durante el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el 3 de octubre de 2024
El alcalde, durante el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado el 3 de octubre de 2024
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Cita política de calado en Córdoba para acabar 2025: el Ayuntamiento celebrará el Debate sobre el Estado de la Ciudad este 11 de diciembre. Con la mitad del mandato ya vencida, el alcalde, el popular José María Bellido, hará balance de la gestión ... que dirige el gobierno municipal -el PP cuenta con mayoría absoluta en el Pleno-.

