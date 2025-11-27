El Ayuntamiento de Córdoba celebrará el Debate del Estado de la Ciudad el 11 de diciembre

Será momento de que la oposición, integrada por PSOE, Hacemos y Vox, dé su visión de la situación de Córdoba, que será crítica con el equipo rector de Capitulares. En el último celebrado, que tuvo lugar el 3 de octubre de 2024, el regidor se centró en lanzar el mensaje de que «Córdoba crece».
Para ello, esgrimió datos que fueron desde lo poblacional a lo económico -con potentes inversiones de empresas- pasando por lo laboral -con las cifras de ocupados en línea ascendente- o en lo tributario. En esta última materia, el primer edil ha hecho bandera de la reducción de la presión fiscal desde que tomó el bastón de mando a mediados de 2019 -cosa distinta han sido las tarifas del agua y la basura-.
Y el calendario en Capitulares tendrá otra cita de calado antes de las campanada. El 16 de diciembre está convocado Pleno para la aprobación de los presupuestos de 2026, de cara a que entre en vigor el 1 de enero. Ello agiliza el gasto de las inversiones, tanto las financiadas con fondos propios como las que se sufragarán con créditos que se pedirán a la banca.
Las cuentas del Consistorio en su consolidado (incluye al Ayuntamiento y sus empresas públicas y organismos autónomos) batirá su plusmarca. Rozarán los 600 millones. Las cuentas exclusivas de Capitulares experimentan un aumento interanual del 0,2% y las consolidadas suben un 1,45%.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete