municipal

El atasco en el padrón de Córdoba sigue creciendo y supera ya las 15.000 solicitudes pendientes

El trámite de alta acumula un retraso medio de unos nueve meses, ya que ahora mismo se están resolviendo las del mes de febrero

Crece el atasco en el Padrón Municipal: casi 10.000 solicitudes pendientes

Aspecto de la Oficina de Atención al Ciudadano en Gran Capitán
Javier Gómez

Córdoba

El atasco en la tramitación del padrón de habitantes de Córdoba es un problema que agrava su situación con el paso del tiempo en lugar de mejorar su estado. El embudo tiene una difícil solución a corto y medio plazo, según reflejan los datos, ... a pesar de que el equipo de gobierno ha ido actuando para tratar de solventarlo. En noviembre del año pasado, el volumen de asuntos pendientes superó por primera vez el umbral de las 10.000 solicitudes. A fecha de noviembre de este año 2025, los registros pendientes superan ya lamentablemente los 15.000.

