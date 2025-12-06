El atasco en el padrón de Córdoba sigue creciendo y supera ya las 15.000 solicitudes pendientes

El atasco en la tramitación del padrón de habitantes de Córdoba es un problema que agrava su situación con el paso del tiempo en lugar de mejorar su estado. El embudo tiene una difícil solución a corto y medio plazo, según reflejan los datos, ... a pesar de que el equipo de gobierno ha ido actuando para tratar de solventarlo. En noviembre del año pasado, el volumen de asuntos pendientes superó por primera vez el umbral de las 10.000 solicitudes. A fecha de noviembre de este año 2025, los registros pendientes superan ya lamentablemente los 15.000.

El equipo de Gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta en Capitulares, detalla que el padrón de habitantes de Córdoba tiene actualmente 15.801 solicitudes pendientes de resolución, a fecha de noviembre y según el último recuento estadístico realizado por el departamento al que ha tenido acceso ABC.

Los más de 15.000 registros pendientes en los trámites del padrón municipal de habitantes de la ciudad hacen referencia a diferentes tipos de solicitudes. Entres ellas, lógicamente están todos los registros realizados para trámites de altas, bajas y cambios del mismo. Sin embargo, también hay un volumen de solicitantes que piden meras subsanaciones.

Por qué va más lento

En concreto, el departamento de Estadística del Ayuntamiento de Córdoba, que se ocupa de la gestión del padrón municipal de habitantes, desglosa el nivel de registros que quedan pendientes. En este caso, todavía hay 801 solicitudes pendientes del año 2024.

En este 2025, hay una doble medición. En los tres primeros meses (enero, febrero y marzo) estaba en marcha realizar los expedientes a través del antiguo tramitador, que tiene todavía otros 3.659 registros pendientes referentes al padrón.

Datos Registros del padrón pendientes 1 Tramitador Help (año 2024): 801 2 Tramitador Help (enero-marzo 2025): 3.659 3 Nuevo tramitador PCTM (desde abril 2025): 11.341 4 Total pendientes: 15.801

A partir del 1 de abril, empezó a función, en materia del padrón, la gestión a través del nuevo tramitador: la Plataforma Común de Tramitación Municipal (PCTM). Desde entonces, se han acumulado otros 11.341 registros en apenas ocho meses.

Es decir, que el nuevo tramitador, lejos de solventar el problema, de forma inicial ha supuesto un problema mayor, ya que realmente ha multiplicado los retrasos. El motivo es que el cambio de registro y el nuevo tramitador de expedientes ha supuesto una ralentización sobre el nivel de expedientes resueltos que había con el anterior sistema.

Tiempo de las altas

Los tiempos de espera, además, para conseguir un alta en el padrón municipal de habitantes de Córdoba se van también alargando a medida que el atasco en la tramitación de los expedientes se va acumulando. De hecho, las altas acumulan ya una espera media de nueve meses. A fecha de noviembre, el departamento de Estadística estaba aún tramitando las altas solicitadas por los ciudadanos en el mes de febrero.

Hay 11.341 registros pendientes desde que en abril se implantó la gestión con la plataforma de tramitación común

El equipo de Gobierno municipal sostiene que actualmente se está dando prioridad en la tramitación de los registros pendientes a las solicitudes de alta en el padrón. Sin embargo, los tiempos de espera para conseguir la inscripción han crecido varios meses en cuestión de apenas un año. Llega ya a los nueves meses.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento «resolverá» el tapón en el registro del padrón con el nuevo tramitador Davinia Delgado El PSOE ha denunciado que la lista de espera de los empadronamientos en la capital suma más de 10.000 solicitudes pendientes

El departamento de Estadística que se encarga de las tareas del padrón municipal de habitantes no es capaz de absorber todo el volumen de solicitudes que entran actualmente. De hecho, el Gobierno reconoce que los registros grabados por el personal del departamento está sobre los 600 semanales. Sin embargo, las entradas de solicitudes registradas por los ciudadanos es de unas 800. Por tanto, hay un desfase de unos 200 registros a la semana y de unos 800 al mes, de ahí la rapidez con la que está creciendo el embudo.

En este momento, el personal con el que cuenta el área de Estadística del Ayuntamiento responsable del padrón es de cuatro personas. Están distribuidas con dos personas responsables de dar respuesta a los trámites planteados por el correo electrónico. Otra persona destinada a las bajas, mientras que hay otra más que se encarga de las quejas, reclamaciones y a Organismos Oficiales.

Versión municipal de la situación

El Gobierno local aporta toda esta información en un documento al que ha tenido acceso este periódico. En el mismo, también admite la evidente y creciente acumulación de expedientes y retrasos en la resolución de los mismos por una desaceleración en el proceso de resolución.

Capitulares admite «un incremento del retraso en la tramitación» debido a que los «cambios no arrojan frutos de inmediato»

En esta línea, el Consistorio reconoce que «contamos ahora mismo (en noviembre) con un incremento en el retraso de la tramitación más que evidente», puesto que los cambios que ha realizado para evitar el colapso «si bien van enfocados a la mejora, no arrojan frutos de inmediato», admite.

En cualquier caso, desde Capitulares justifican que «somos conocedores de las limitaciones existentes en el departamento de Estadística», pero lamenta, en un dardo a la oposición (aunque el atasco se ha multiplicado en los mandatos populares), que «no se han realizado cambios estructurales en los últimos 20 años que adapten el funcionamiento de dicho departamento a las necesidades de población», a la vez que se han «incrementado las solicitudes en movimientos padronales más que exponencialmente».

El equipo de Gobierno explica también los cinco campos en los que están actuando ahora mismo para intentar solventar el atasco, aunque sin resultados palpables. Son la dotación de personal técnico, la creación de la jefatura del departamento, incremento del personal formado específicamente en estadística (para trabajar en el padrón), cambio del aplicativo y cambio en el registro y tramitador.

Medidas adoptadas

Sobre la dotación de personal técnico, explica que es fundamental «debido a la complejidad de la documentación obrante en el departamento así como la amplia casuística, que ayuda a desatascar los casos complejos sobre situaciones familiares que hasta el momento se dilataban en el tiempo por ausencia de medios personales versados en la materia».

Noticia Relacionada Cuenta atrás de la nueva plataforma digital del Ayuntamiento para el padrón y el pago a proveedores Javier Gómez El contrato con T-Systems tiene un plazo máximo de un año para su implantación total y la cuenta atrás ha comenzado para estar completa al inicio de 2026

Respecto a la creación de la jefatura de departamento, subraya que es uno de los cambios sustanciales porque «hasta el ejercicio 2024 no existía y que viene a realizar tareas de reorganización de efectivos y control del desempeño de las distintas actuaciones del departamento».

Además apunta, sobre el incremento del personal que ha de ser formado específicamente para las tareas desempeñadas en estadística, que un problema es que «rota continuamente en la mayoría de casos por procesos de promoción profesional».

Incide en que «el cambio del aplicativo nuevo va a suponer una mejora, permitiendo la automatización de procedimientos masivos, pero no va a ser un cambio radical mientras echa a rodar».

Respecto al cambio del registro municipal y con ello el tramitador de expedientes, admite que «ha supuesto una desaceleración en los procedimientos del padrón hasta que el rodaje y el aprendizaje del personal se ha encontrado a pleno rendimiento».

Respecto a las medidas adoptadas y sus resultados, el equipo de Gobierno se muestra satisfecho por una cuestión novedosa: la tramitación a través del correo electrónico. En este punto, el área está prácticamente puesto al día puesto que «sólo lleva dos días de retraso» en las contestaciones.

Objetivo para 2026

Por último, los populares recalcan que «con la incorporación de la nueva jefa de departamento de Estadística hemos podido realizar una tarea en profundidad sobre la situación actual del padrón de habitantes y los registros pendientes», por lo que esperan que «los nuevos cambios, tanto procedimentales como técnicos y personales, supongan una notable mejora a lo largo del próximo ejercicio» 2026.

De momento, la Oficina de Atención al Ciudadano de Gran Capitán sigue siendo a diario un hervidero de vecinos para realizar sus trámites. Prácticamente no hay minutos en los que la sala de espera no esté prácticamente llena. Y eso, a pesar del incremento de las mesas de atención al público. Muchos tratan de solventar la inscripción del padrón. Uno de ellos explicó ayer a ABC en la oficina que «vengo a empadronarme en la vivienda de mi pareja, con la que ya tengo una hija, pero tengo el cuerpo hecho, según nos han comentado, a que tardará unos diez meses».