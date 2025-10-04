Alfonso Guerra: «Antonio y Manuel Machado no eran rivales; se querían muchísimo»

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno y apasionado lector de los Machado desde hace siete décadas, ha sido el encargado de poner el broche final a Cosmopoética con la conferencia 'Recuperando a los Machado'. Acompañado por la periodista y escritora Eva Díaz, han compartido las claves de la exposición 'Los Machado: retrato de familia', que ambos han comisariando y que ha recorrido varias ciudades españolas con manuscritos originales de Antonio y Manuel conservados por la Fundación Unicaja y la Institución Fernán González.

Ante el auditorio del Conservatorio de Música 'Músico Ziryab', Guerra ha explicado que la muestra partió de varias ideas: por un lado, de la grandeza de los dos poetas, fruto, en gran parte, de su legado familiar: «Sus allegados eran magníficos; por ejemplo, su abuelo fue médico, geólogo, alcalde de Sevilla y hasta rector», ha destacado el comisario.

En este sentido, no cabe el concepto de Antonio como el gran poeta y Manuel, un autor menor. «Los dos son imprescindibles. Por ejemplo, este último influyó mucho en autores de la izquierda española», ha reinvindicado Guerra.

La investigación llevada a cabo por los dos comisarios para esta exposición les ha permitido incorporar documentos y poemas «desconocidos, algunos de ellos desmintiendo tópicos muy arraigados».

Entre esos mitos, se encuetra la idea de que Antonio había roto con Andalucía. «Se decía que se había hecho castellano, que no le interesaba Sevilla o Córdoba o Jaén. Estamos demostrando que eso no es en absoluto cierto», ha dicho Guerra.

También ha quedado desmontada la supuesta rivalidad entre los hermanos, asociada al golpe de Estado de 1936. Guerra ha recordado que Antonio estaba en Madrid y Manuel en Burgos cuando estalló el conflico. No pudieron reencontrarse en la capital y eso ha ido alimentadndo una falsa imagen de división. «No había ninguna animadversión entre ellos, al contrario, se querían muchísimo. Ese mito se está haciendo trizas», ha subrayado.

Para Eva Díaz, la exposición ha servido no solo para alumbrar a Manuel, sino también para «contar la historia de familia, una historia fraternal preciosa, que es también la historia de España». La comisaria ha destacando «la identificación de la gente con esa historia tristísima» y la emoción que ha despertado en el público: «En este país se tiende a fijar clichés y arquetipos, y parecía que los Machado estaban ya encasillados para siempre».

«El 30 por ciento de las personas que han ido a la exposición han salido llorando»

Ese impacto emocional de la muestra, ha corroborado Guerra, ha sorprendido a propios y extraños: «El 30% de las personas que han ido a la exposición han salido llorando». No en vano, en la muestra se han podido ver poemas originales, como el que dedicó Antonio Machado a Lorca; propiedades de los escritores, como el abrecartas del poeta; o el salvoconducto que permitió a Manuel viajar a Francia tras la muerte de su hermano.

El proyecto expositivo ha consistido en un recorrido por la vida y obra de los hermanos Machado a través del legado personal e intelectual de los abuelos Antonio Machado y Núñez y Cipriana Álvarez Durán; de los padres Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, y Ana Ruiz, y del hermano José Machado Ruiz.

La muestra ha albergado una selección de alrededor de doscientas piezas integrada por manuscritos, cartas, primeras ediciones bibliográficas, fotografías, material hemerográfico, obras plásticas, instalaciones audiovisuales y objetos personales que explican los orígenes literarios de Manuel y Antonio, y su intenso recorrido vital y creativo.