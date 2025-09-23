El alcalde de Córdoba asegura que tendrá «lo antes posible» la cesión de la N-IV que desbloquea el acceso y los servicios de la Base Logística

El Ayuntamientode Córdoba trabajará para tener «lo antes posible» la cesión de la Nacional IV, la antigua carretera de Madrid, como vía compementaria de acceso a la futura Base Logística del Ejército de Tierra junto a la A-4. Es «una solución paliativa que conlleva trabajo, pero la idea es conseguirlo lo antes posible», ha afirmado el alcalde José María Bellido a preguntas de ABC.

Bellido ha evitado el tono de confrontación con el Ministerio de Transportes y sus exigencias para autorizar los accesos y la urbanización de todo este sector de la Rinconada; departamento que pilota el ministro Óscar Puente con el que debe ponerse de acuerdo el Ayuntamiento. En su lugar insiste en la necesidad de un «diálogo aunque el proceso haya podido ser largo y tedioso».

Bellido ha insistido en que el acuerdo con el Gobierno para desbloquear dos años de negociaciones pasa por el hecho de que la ciudad «asuma parte del flujo de tráfico« que creará la instalación militar. La Base Logística está junto a la A-4 y su puesta en funcionamiento traerá consigo un aumento del tráfico, como ha resaltado el alcalde. El recinto del Ejército contará con una gran rotonada de acceso desde la A-4 cuya viabilidad ha suscitado un largo trámite aún sin visto oficial pero sí acuerdo en el fondo.

Por eso la N-IV, la antigua carretera, será «una válvula de escapepara el tráfico, que, como es de sentido común, tiene que crecer». «Una gran parte de los vehículos se desplazarán a esta carretera, porque construir más carriles en la autovía supondría hacerlo a costa del proyecto», ha significado el regidor constatando lo avanzado por este periódico: Transportes llegó a pedir un tercer carril a costa de los promotores de la Rinconada comiendo terreno a la propia Base Logística.

La medida es entonces, ha insistido el alcalde, «paliativa», y por eso el Ayuntamiento «trabaja para asumir cuanto antes la N-IV y desbloquear así una parte de los accesos a la instalación militar». La intención sería llevar el asunto al próximo pleno de octubre o noviembre. El Departamento de Patrimonio del Consistorio ya trabaja en el expediente que requiere informes previos de impacto en las arcas municipales.

Acuerdos

La antigua N-IV cuenta con 12 kilómetros que conecta la Base Logística del Ejército de Tierra, la barriada de Alcolea y el este del término municipal de Córdoba, y que el Ayuntamiento asumirá a partir de ahora con la idea de poder hacerlo cuanto antes para que el proyecto siga su curso sin dilaciones.

«Llevamos mucho tiempo trabajando y tratando de alcanzar acuerdos. El tiempo que necesitamos para obtener los permisos y licencias correspondientes no son lo que nos hubiera gustado, pero son años de trabajo», ha dicho el regidor.