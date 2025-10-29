Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Ayuda estatal

Más de 101.000 cordobeses se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital desde su puesta en marcha

La prestación estatal ha supuesto más de 426 millones de euros en ayudas a hogares vulnerables de la provincia desde junio de 2020

Un funcionario de la Seguridad Social explica por qué algunas personas deben devolver las ayudas del Ingreso Mínimo Vital

Usuarios de un comedor social en Córdoba
Usuarios de un comedor social en Córdoba V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a más de 101.000 personas en la provincia de Córdoba desde su implantación en junio de 2020 hasta agosto de 2025, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. En total, 33. ... 205 expedientes han sido aprobados por la Seguridad Social en este periodo, con un impacto acumulado de 426,6 millones de euros en nóminas abonadas a familias cordobesas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app