Más de 101.000 cordobeses se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital desde su puesta en marcha

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a más de 101.000 personas en la provincia de Córdoba desde su implantación en junio de 2020 hasta agosto de 2025, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. En total, 33. ... 205 expedientes han sido aprobados por la Seguridad Social en este periodo, con un impacto acumulado de 426,6 millones de euros en nóminas abonadas a familias cordobesas.

De los 101.030 beneficiarios, 58.387 son adultos y 42.643 menores, lo que refleja la importancia de esta prestación en la protección de la infancia. En cuanto al perfil por sexo, 53.929 son mujeres y 47.059 hombres, una distribución que subraya el peso femenino en los hogares perceptores de esta prestación no contributiva para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Por tipo de hogar, las modalidades más frecuentes corresponden a familias de dos adultos y dos menores (7.920 hogares) y dos adultos y un menor (5.816), seguidas de los hogares con un solo adulto (5.525). En total, 23.214 hogares han recibido el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación adicional destinada a apoyar la crianza.

Datos de agosto

En el mes de agosto de 2025 (últimos datos disponibles), el número de prestaciones activas del IMV en Córdoba ascendió a 24.053, que beneficiaron a 75.446 personas -de las cuales 44.844 eran adultos y 30.602 menores-. El importe bruto de las nóminas de ese mes alcanzó los 11,7 millones de euros, con una cuantía media mensual de 450,12 euros por hogar y 143,50 euros por beneficiario.

Las mujeres siguen siendo mayoría entre las titulares de la prestación, con 17.886 frente a 6.167 hombres, y el ratio de beneficiarios por prestación se sitúa en 3,14. En cuanto a la nacionalidad, el 95,9% de las personas perceptoras son españolas, frente a 938 extranjeras.

Por estructuras familiares, predominan los hogares con dos adultos y dos menores (6.040), seguidos de los de dos adultos y un menor (3.876) y los de un solo adulto (4.030).