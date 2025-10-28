Las claves del informe de la Sociedad Española de Oncología que avala el cribado de cáncer de mama en Andalucía

La obligación que impone el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas desde 1990 es que desarrollen programas de detección precoz del cáncer de mama entre las mujeres comprendidas en las franjas de edad de 50 a 69 años cada dos años.

Hay nueves regiones que se han quedado ahí, y que son Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Canarias, Madrid y el País Vasco.

Pero Andalucía ha dado un paso más y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) lo destaca en su informe de 2024 que lleva por título 'Situación del Cribado del Cáncer de Mama en España', consultado por 'ABC de Sevilla'.

Así, la comunidad autónoma cuyo Gobierno ha vivido días críticos por los fallos en la comunicación de los resultados a las mujeres con un diagnóstico dudoso -más de 2.000- está en la cabeza de la prevención de los tumores en el pecho.

El documento de la citada sociedad científica, de la que forman parte 3.000 oncólogos de toda España, resalta que sólo Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana superan el tramo de edad para el barrido contra el cáncer que tiene en marcha Andalucía.