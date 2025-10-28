Suscríbete a
ABC Premium

VIDEONOTICIA

Las claves del informe de la Sociedad Española de Oncología que avala el cribado de cáncer de mama en Andalucía

El documento resalta que la Junta amplía el tramo de edad de las revisiones preventivas a diferencia de la mayoría de las

Andalucía es la comunidad que más mujeres incluye en el programa contra el mal oncológico en el pecho

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El documento emitido por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en 2024
El documento emitido por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en 2024 ABC
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La obligación que impone el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas desde 1990 es que desarrollen programas de detección precoz del cáncer de mama entre las mujeres comprendidas en las franjas de edad de 50 a 69 años cada dos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app