Suscríbete a
ABC Premium

A juicio el dueño de una empresa de seguridad de Cádiz por espiar a Julian Assange de Wikileaks

Según la Audiencia Nacional instaló cámaras con micrófonos en la embajada de Ecuador en Londres para monitorizar cada movimiento

Se le acusa de pretender abrir dos canales de 'streaming' siguiendo a Assange: uno para dar acceso oficial a Ecuador y otro «para los amigos de Estados Unidos»

Cronología del caso Assange: años de confinamiento hasta su liberación

Julian Assange durante su asilo en la embajada
Julian Assange durante su asilo en la embajada Archivo
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El gerente y administrador de la empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz) por espiar a Julian Assange durante sus años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Según la Audiencia Nacional presuntamente ... espió al fundador de Wikileaks en el tiempo que estuvo asilado para evitar su detención.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app