Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

Incautado un alijo de 410 kilos de cocaína que iba a ser desembarcado en Barbate

La operación se ha saldado con dos detenciones y la confiscación de las sustancias estupefacientes

Cinco detenidos por el asesinato de un hombre tras un robo de droga en Chiclana

Alijo de cocaína incautado por la Guardia Civil de Cádiz en Barbate
Alijo de cocaína incautado por la Guardia Civil de Cádiz en Barbate GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

S.A.

Sevilla

La Guardia Civil de Cádiz, en colaboración con la EDOA de Cádiz y la UCO, ha evitado la introducción de un alijo de cocaína que pretendía ser introducido por la costa de Barbate, deteniendo a dos personas e interceptando 17 fardos con un peso aproximado ... 410 kilos de esta droga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app