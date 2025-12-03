Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

sucesos

Imputado el alcalde socialista de San Roque por presunta irregularidad en la contratación de un cargo

Ruiz Boix fue denunciado en 2023 por participar en la contratación de la pareja de la secretaria municipal, que pasó unas oposiciones «supuestamente amañadas»

María Jesús Montero se niega a pedir perdón por el falso borrado de las mamografías: «Está lo que dice la Fiscalía, pero nosotros vamos a seguir exigiendo»

Imagen del secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix
Imagen del secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix La Voz

S.A.

Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Roque (Cádiz) ha imputado al alcalde de la localidad, secretario provincial del PSOE de Cádiz y diputado nacional del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, la secretaria municipal y su pareja por la contratación, mediante oposiciones, ... de este último en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento sanroqueño. Por su parte, el Tribunal Supremo, al que se dirigió el juzgado sanroqueño al ser el alcalde aforado por su condición de diputado, ha devuelto por el momento la causa al juzgado de origen al «no desprenderse de la exposición remitida indicios contra la persona aforada».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app