De las dunas al lujo: Costa Ballena vive un boom turístico con 1.500 nuevas plazas hoteleras

El Grupo Soluciones invierte 250 millones en tres nuevos hoteles de 5 estrellas en el municipio gaditano que en verano recibe 10.000 turistas

Imagen de uno de los hoteles que se construyen en Costa Ballena
Imagen de uno de los hoteles que se construyen en Costa Ballena ABC

Antonio Jiménez

Chipiona

Costa Ballena era hace más de treinta años una playa conocida apenas por los viejos veraneantes de Chipiona y Rota. Enclavada entre ambos municipios gaditanos, era una zona virgen llena de dunas y poblada de camaleones (hoy una especie en extinción). Un lugar ideal ... para hacer una barbacoa o pasar un día de playa tranquilo a sólo unos pocos kilómetros de las bulliciosas playas de Regla (Chipiona) o La Costilla (Rota). El ladrillo apenas había hecho su aparición.

