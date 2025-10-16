De las dunas al lujo: Costa Ballena vive un boom turístico con 1.500 nuevas plazas hoteleras

Costa Ballena era hace más de treinta años una playa conocida apenas por los viejos veraneantes de Chipiona y Rota. Enclavada entre ambos municipios gaditanos, era una zona virgen llena de dunas y poblada de camaleones (hoy una especie en extinción). Un lugar ideal ... para hacer una barbacoa o pasar un día de playa tranquilo a sólo unos pocos kilómetros de las bulliciosas playas de Regla (Chipiona) o La Costilla (Rota). El ladrillo apenas había hecho su aparición.

Hoy no tiene nada que ver con aquella imagen de playa semi desierta. El crecimiento urbanístico, desarrollado en dos fases, una primera hace más de dos décadas en la zona que pertenece al término municipal de Rota y otra en la actualidad en la parte de Chipiona. Esa expansión la ha convertido en uno de los municipios costeros con más plazas hoteleras de la provincia de Cádiz por detrás de Chiclana o Conil y una zona que sigue en constante crecimiento.

Hoy hay un auténtico boom y obras nuevas por todas partes. Al creciente número de viviendas que se construyen en la parte chipionera de Costa Ballena se suman nuevos proyectos hoteleros que convertirán Costa Ballena en un destino turístico con una oferta creciente y un total de cuatro hoteles.

El «Grupo Soluciones» está invirtiendo 250 millones de euros en tres nuevos hoteles en Costa Ballena Chipiona. En fase final está ya el 'Hotel Best Village Chipiona' en la Plaza Europa, de 4 Estrellas Superior con 415 habitaciones, donde se han invertido, 12 millones de euros en infraestructuras, en la actualidad, con mas de 350 puestos de trabajo.

A este se sumarán otros dos hoteles de 5 Estrellas Gran Lujo, de 500 habitaciones, 40 de ellas con piscina privada, cuyo suelo está ya preparado para iniciar las obras.

Serán construidos cerca del Hotels Best, ya en funcionamiento desde julio del año 2018 y el cuarto hotel, un 5 estrellas gran lujo, con 450 habitaciones, junto al Lago del Sur. Eso supondrá que Costa Ballena Chipiona ofrecerá en un futuro próximo, una capacidad hotelera de 1.500 plazas, lo que convertirá esta parte turística de Chipiona, en uno de los municipios con mas plazas hoteleras de la provincia de Cádiz, después de Chiclana.

En pleno funcionamiento del proyecto Costa Ballena Chipiona, tendrá una población de más de diez mil habitantes en tiempos veraniegos.

Subidas al faro

La Delegación municipal de turismo de Chipiona ofrece una amplia ruta turística, incluida las subidas al Faro de Chipiona, el mas alto de España. La actividad turística y cultural, durante todo el año, es constante y la oficina municipal de turismo y cultura, siguen ofreciendo servicio de información y actividades, para que, el que lo desee pueda disfrutar de todos sus servicios.

Con el Faro de Chipiona, la oferta turística es muy interesante y variada, con los corrales de pesca, únicos en el litoral gaditano, 14 kilómetros de playas, con cinco banderas azules de los mares limpios de Europa, pinares, ruta turística con dos museos, el de Rocío Jurado y el del Vino Moscatel, premiado a nivel nacional e internacional.

También están las esculturas artísticas «Cangrejos en el litoral» que han sido retiradas del fondo marino, para pasar, tras su limpieza, al Palacio de Ferias y Exposiciones, para convertirse en esculturas de bronce. El monumento a Rocío Jurado, visitas al castillo de Chipiona, a la parroquia Nuestra Señora de la O y Santuario Nuestra Señora de Regla, patrona de esta Villa y todo con los sabores de la mejor gastronomía autóctona entre otras citas turísticas.

Costa Ballena tendrá además un nuevo sistema de recogida de basuras neumática. De hecho el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha realizado recientemente una visita a Barcelona, acompañado del equipo técnico municipal, para tomar referencias de los nuevos servicios neumáticos de recogidas de basuras. A su regreso a Chipiona explicó a ABC su intención de poner en funcionamiento la recogida neumática de basuras y residuos en Costa Ballena.

Este nuevo sistema de recogida neumática de residuos, está incluido en el desarrollo del Plan Parcial de Costa Ballena y ya funciona en Rota,, con lo cual, al irse ampliando la población. Según Aparcero, para poner en marcha el servicio ya se han realizado inversiones en las tuberías instaladas en el complejo de Costa Ballena Chipiona, así como la renovación de algunas infraestructuras, como el acceso a la playa y arboledas.

Ahora se abre un proceso técnico muy importante, para poder instalar las infraestructuras pendientes con la tecnología más avanzada, según se ha podido comprobar en Barcelona en las visitas, reuniones y consultas intensas y comprobaciones de este moderno sistema de recogida de basuras para Costa Ballena Chipiona y la población de Chipiona mejorará, con dicho servicio en los próximos años.