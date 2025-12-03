Detenidas dos personas implicadas en la conocida como 'estafa de los likes' en Algeciras

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos personas, de 20 y 22 años, por su presunta implicación en un fraude conocido como 'la estafa de los likes', una modalidad delictiva que consiste en falsas ofertas para ganar dinero realizando tareas ... sencillas en redes sociales.

Los arrestados, ambos residentes en la localidad, habían presentado denuncias falsas haciéndose pasar por víctimas del fraude con el objetivo de eludir posibles responsabilidades judiciales. No obstante, la investigación realizada por el Grupo de Investigación Tecnológica confirmó que ambos formaban parte de la red criminal.

Ha explicado que su función consistía en abrir y gestionar cuentas bancarias utilizadas como canal para mover el dinero que otras víctimas enviaban creyendo participar en una actividad legítima. La estafa, de carácter piramidal, opera principalmente a través de aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp.

La «estafa de los likes»

Todo comienza con mensajes aleatorios en los que se ofrecen trabajos supuestamente fáciles y bien remunerados. Los delincuentes aseguran que las víctimas pueden obtener ingresos dando «me gusta» a vídeos y publicaciones en redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok.

Para generar confianza, los estafadores asignan tareas sencillas y realizan pequeños pagos iniciales, lo que crea una falsa sensación de legitimidad. Una vez ganada la confianza de la víctima, es invitada a grupos 'VIP' donde se prometen ganancias más elevadas, aunque para acceder se le exige una inversión económica presentada como «recarga» o «paquete de tareas».

En el sistema, además, se ofrecen bonificaciones a quienes recluten a nuevos participantes, normalmente familiares o amigos. Cuando los estafadores han reunido cantidades significativas o cuando las víctimas intentan recuperar su dinero, los responsables bloquean todo contacto y desaparecen con el capital invertido.

La Policía Nacional de Algeciras ha señalado que ha registrado un notable incremento de denuncias relacionadas con esta modalidad de fraude, que continúa afectando a personas que caen en la trampa de promesas de dinero rápido y sin esfuerzo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.