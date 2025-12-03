Suscríbete a
sucesos

Detenidas dos personas implicadas en la conocida como 'estafa de los likes' en Algeciras

La estafa opera principalmente en aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp

El yihadista que mató a un sacristán en Algeciras pasará treinta años en un psiquiátrico

Imagen de archivo de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras
Imagen de archivo de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras SERGIO RODRÍGUEZ

S.A.

Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos personas, de 20 y 22 años, por su presunta implicación en un fraude conocido como 'la estafa de los likes', una modalidad delictiva que consiste en falsas ofertas para ganar dinero realizando tareas ... sencillas en redes sociales.

