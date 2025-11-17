Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Atropellan a un hombre en el Centro de Sevilla y arrastran su cadáver durante varios kilómetros

SUCESOS

Desactivan la búsqueda de los tres tripulantes que cayeron al mar en la costa de Cádiz

La embarcación en la que viajaban estas personas apareció en la mañana del viernes, 14 de noviembre, en una playa de la capital

Intoxicados tres menores y una mujer por una fuga de gas en una vivienda en Algeciras

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo
Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo ABC

S.A.

Sevilla

Salvamento Marítimo ha desactivado el operativo de búsqueda de las tres personas que cayeron al mar en la noche del pasado jueves, 13 de noviembre, desde una embarcación en las aguas de la costa de Cádiz, pasando a dar radioavisos a navegantes que pudieran ... avistar algo en la mar. No obstante, se ha indicado que se está pendiente para actuar en caso de recibir algún aviso o de realizar algún rastreo puntual si alguna salvamar sale a algún servicio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app