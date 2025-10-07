Suscríbete a
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Atentado yihadista de Algeciras

Los agentes que detuvieron a Kanjaa: «Estaba satisfecho y rezando junto al machete ensangrentado»

El juicio a Yassine Kanjaa continúa con los informes periciales sobre su salud mental y el testimonio de los policías que lo arrestaron

El acusado durante el juicio en la Audiencia Nacional
Miren Landeta

Cádiz

La Audiencia Nacional ha celebrado la segunda jornada del juicio contra Yassine Kanjaa, acusado de asesinar al sacristán Diego Valencia e herir a otras personas en los ataques perpetrados el 25 de enero de 2023 en Algeciras. La sesión se ha centrado en los ... informes periciales sobre la salud mental del acusado, así como en el testimonio de los agentes de la Policía Local de Algeciras que participaron en su detención, además de otros efectivos de las fuerzas de seguridad que actuaron aquella noche.

