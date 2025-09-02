Joaquín y Susana Saborido le confiesan a Pablo Motos si duermen en la misma habitación: «Duermo muy cómodo con ella, pero…»

Este martes, en 'El Hormiguero', Joaquín Sánchez y Susana Saborido fueron los protagonistas. La pareja acudió al programa de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Emparejados', un espacio en el que reciben invitados y les hacen preguntas y retos para responder y solventar en pareja. El programa que presenta Pablo Motos dio comienzo con una sonora ovación hacia el ex jugador del Betis por parte de los numerosos béticos que se encontraban entre el público.

Nada más sentarse los invitados, comenzaron a hablar de la nueva temporada de un programa del que ya hicieron una edición especial el año pasado, invitando a Jesulín de Ubrique y María José Campanario. En vista de la acogida que tuvo, y de la peculiaridad de los temas que se tratan en este espacio, Joaquín y Susana lo retoman este sábado, a partir de las 22.00 horas.

Joaquín, Susana Saborido y la posibilidad de un trío

Hablando sobre los diversos temas que se tocan en 'Emparejados', uno de los que más pudor causa entre los invitados son los que tiene que ver con la vida íntima y el sexo. «¿Un ejemplo de pregunta sexual? Pues que cuántas veces los suelen hacer«, comenta Joaquín, a lo que añadió Susana con un toque de humor que »aquí mucha gente dice todos los días. Anda… Si lo haces, una vez a la semana, y….«. »Una vez a la semana y si se acuerda que tiene marido«, le siguió el portuense.

Dentro de esta temática, la pareja desveló también que, esta temporada, se habla de las relaciones abiertas y los tríos. «Por ejemplo, nosotros decidimos que sí podíamos hacer un trío«, dijo Joaquín para sorpresa de Pablo Motos e, incluso, de su propia esposa. »¿Nosotros? ¿Con quién?«, le preguntó Susana, a lo que el ex jugador afirmó rotundamente que »con Jennifer López«. Su mujer le siguió la conversación y comentó »otra vez con Jennifer López… Yo lo haría con Brad Pitt. ¿Qué hago yo con esa muchacha cuando estemos ahí los tres? O con Jason Momoa. Fíjate ese hombre al lado de este«, dijo mientras señalaba a su marido.

Las anécdotas de Joaquín y Susana Saborido en El Hormiguero

Al hilo de esas conversaciones de cama, Pablo Motos le hizo a esta pareja la pregunta de si, para ellos, era mejor dormir juntos o separados. «Dormimos en una cama de dos metros», recalcaba Susana, aunque Joaquín dijo rápidamente que «yo comparto el dormir separado. Yo duermo muy cómodo con ella, pero el descansar…«. A ello, su esposa le dijo »pero si tu descansas, la que no descansa soy yo«, mientras que el ex jugador desveló que »ella no suele roncar, pero de vez en cuando…«.

Tirando de anécdotas, Susana recordó otra que le sucedió hace poco tiempo, en materia de convivencia con Joaquín. «Es que es tremendo…», empezó diciendo la sevillana, antes de rememorar que «el otro día hicimos una barbacoa, él con sus amigos y yo con mis amigas. Y cuando se va todo el mundo, como se siente con la responsabilidad de ayudarme a recoger y me pone nerviosa, le digo que se vaya para arriba. Cinco de la mañana en mi casa, le digo que se acueste. Lo único que recoge es mi móvil y se lo sube. Y como él está todo el día con la domótica, me quedé en el jardín. Cerró todo y yo gritándole en la calle«.

Aquello desató la risa del propio Joaquín, quien confirmó que lo dejó «todo cerrado» y que escuchó «unos porrazos a los dos minutos. Fue larga la barbacoa«.