Aviso amarillo en Jaén, Almería y Granada por fuertes rachas vientos de hasta 70 km/hora

Permanecerá activo desde las 12.00 horas del mediodía hasta la medianoche de este lunes

Fuerte oleaje en la costa almeriense
Fuerte oleaje en la costa almeriense EFE / Carlos Barba
María José Lora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada, por fenómenos costeros y fuertes vientos, junto con Jaén.

Las fuertes rachas estarán presentes en las tres provincias andaluzas, que podrían llegar a ... 70 kilómetros por hora durante el día. En concreto, en Almería, el aviso amarillo por este fenómeno meteorológico se activará desde las 12.00 horas hasta el termino de la jornada en las zonas de Poniente y la capital -que contará también con fenómenos costeros-, Nacimiento y Campo de Tabernas, y en la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde soplarán rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste.

