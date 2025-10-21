Suscríbete a
Antonio Sanz desmiente a Amama sobre las mamografías: «Deje de desprestigiar al Servicio Andaluz de Salud»

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía asegura que no se ha eliminado ninguna historia clínica y promete colaborar con la Fiscalía en la investigación

Antonio Sanz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, atendiendo a los medios E.P

S.A.

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desmintió la destrucción de mamografías o historias clínicas de pacientes del cribado del cáncer de mama, tal como trasladó la asociación Amama a la Fiscalía Superior de Andalucía.

En ... declaraciones a los medios, Antonio Sanz pidió a Amama que «deje de lanzar infundios y de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud». Una petición que se trasladó a la oposición, y a la exigió que «no difunda bulos alimentados incluso por el Gobierno de España, para confundir a las andaluzas usando la salud para generar miedo e incertidumbre», ha manifestado el consejero.

