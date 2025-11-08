Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Andalucía anuncia un plan para mejorar las pruebas de diagnóstico por imagen

Marcará líneas de trabajo de los próximos años para una atención diagnóstica «más rápida y segura»

El consejero Antonio Sanz anuncia un plan para mejorar las pruebas de diagnóstico por imagen en Andalucía
El consejero Antonio Sanz anuncia un plan para mejorar las pruebas de diagnóstico por imagen en Andalucía ABC

S.A.

La Junta de Andalucía ha anunciado este sábado, con motivo del Día Mundial de la Radiología, el impulso de un nuevo Marco Estratégico del Diagnóstico por Imagen. Este plan marcará las líneas de trabajo de los próximos años para avanzar hacia una atención diagnóstica ... «más rápida, segura, equitativa y de excelencia, apoyada en innovación tecnológica y profesionales altamente cualificados«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app