Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

El alto riesgo de incendios altera las tradiciones andaluzas de finales de octubre

Los peroles de San Rafael, las romerías o las peregrinaciones por Doñana sufren restricciones para evitar fuegos

Perol de San Rafael en Los Villares de Córdoba
Perol de San Rafael en Los Villares de Córdoba Fran Pérez
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este fin de semana en Córdoba se celebra San Rafael, protector de la ciudad. Un día esperado por las familias para reunirse en convivencia. En torno a un perol, una gran sartén sobre el fuego, habitualmente un arroz, sirve para poder estrechar lazos, recordar momentos ... y cargar pilas. Mientras los niños juegan libres en la naturaleza, los mayores se ponen al día. Sin embargo, la tradición, una de las mas arraigadas en la ciudad está en peligro por la ampliación del período de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía. Romerías, fiestas y peregrinaciones deben adaptarse a una normativa más restrictiva a la hora de hacer uso de los espacios naturales para evitar que prenda una llama que convierta el monte en una catástrofe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app