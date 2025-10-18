El alto riesgo de incendios altera las tradiciones andaluzas de finales de octubre

Este fin de semana en Córdoba se celebra San Rafael, protector de la ciudad. Un día esperado por las familias para reunirse en convivencia. En torno a un perol, una gran sartén sobre el fuego, habitualmente un arroz, sirve para poder estrechar lazos, recordar momentos ... y cargar pilas. Mientras los niños juegan libres en la naturaleza, los mayores se ponen al día. Sin embargo, la tradición, una de las mas arraigadas en la ciudad está en peligro por la ampliación del período de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía. Romerías, fiestas y peregrinaciones deben adaptarse a una normativa más restrictiva a la hora de hacer uso de los espacios naturales para evitar que prenda una llama que convierta el monte en una catástrofe.

Pasa lo mismo con la peregrinación hasta el Santuario del Rocío de Sanlúcar, que tendrá que modificar el paso. Durante la etapa de riesgo de incendios el paso por el coto de Doñana está restringido. Y así todas las fiestas que se celebren. En Sevilla, por ejemplo, varios municipios tienen romerías que se ven afectadas por este motivo.

Una de las principales que se puede ver alteradas por las restricciones en el campo es la de la Virgen de Valme en Dos Hermanas. También la de Cuatrovitas de Bollullos de la Mitación. En toda Andalucía se tienen que hacer pequeños ajustes en la fiesta para poder adaptarse a la normativa, ya que el incumplimiento acarrea sanciones por parte de las autoridades por poner en riesgo el medio natural andaluz.

El uso de los parajes naturales esta muy limitado en estos momentos. El consejero Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció esta semana que, debido a las altas temperaturas que se iban a registrar en la última quincena del mes en Andalucía, se ampliaba la época de peligro alto de incendios forestales hasta finalizar el mes de octubre. De esta forma, estaba prevista que la temporada acabara el 15 de octubre, pero ahora se extiende hasta el próximo 1 de noviembre.

Barbacoas prohibidas

«Debemos seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal», apuntó Antonio Sanz, quien explicó que «es responsabilidad de todos, no sólo de las administraciones, proteger el inmenso patrimonio forestal de Andalucía». Según los expertos más del 90% de los incendios que se registran tienen detrás la mano del hombre, en la mayoría de los casos por negligencia en actividades en el medio natural.

El consejero incidió en que con la ampliación de la época de peligro alto «por prudencia, responsabilidad y prevención» siguen prohibida las barbacoas, aún en zonas habilitadas para tal fin, como las áreas recreativas o los merenderos, las quemas agrícolas y forestales, así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales o de influencia forestal, que son aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los montes o bosques.

Por este motivo, desde la Junta de Andalucía se hace un llamamiento a seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales andaluces con el objetivo de evitar negligencias que provoquen un incendio forestal en lo que queda temporada. Antonio Sanz explicó que no se debe bajar la guardia en este último tramo del riesgo de incendios.

Por eso pidió a los ciudadanos que sigan con la colaboración prestada por durante el pasado verano, que tuvo una alta incidencia, pero no registró grande incendios. El 80% de los fuegos se quedaron en conatos, pese a que Andalucía sufrió uno 20 incendios declarados al día. En septiembre hubo una jornada que se llegó hasta los 24 fuegos.

«Sigan cooperando, llamando al 112 ante cualquier avistamiento de humo o llama para que podamos alertar a los servicios de emergencias», solicitó Sanz a los andaluces al anunciar la ampliación de la temporada de incendios, que no solo conlleva el cambio de detalles en las celebraciones populares, sino otra modificaciones de más calado, como las planificaciones agrícola o las actividades a motor en parajes naturales.

La prohibición afecta a los trabajos en las fincas forestales, que ahora se preparan para la temporada de caza mayor. Del mismo modo, las fincas agrícolas tienen que retrasar algunas de sus prácticas como la quema de las varetas de los olivos. En la campiña es tradicional, ya por estas fechas, ver en algunas fincas, columnas de humo de la quema de las ramas taladas a los olivos. Esta práctica se tiene que retrasar, porque no está permitido hacer fuego en espacios naturales.

La ampliación del período conlleva que esté prohibida la quema de vegetación natural, residuos agrícolas y forestales. Del mismo modo, está prohibida la circulación de vehículos a motor fuera de la red de carreteras. En el otoño, con las primeras lluvias, los amantes de las motos de campo toman los caminos. Los quarks para las rutas suenan entre las montañas subiendo por los cortafuegos y, al medio día, las ventas se llena de pilotos equipados con sus monos, manchados de polvo y barro. Se mezclan los ciclistas que hacen rutas. Ese segmento de turismo también se ve afectado por la ampliación del período de restricciones para evitar incendios.

Excepciones al veto

Sin embargo, las prohibiciones admiten una serie de excepciones, previa solicitud a la Junta de Andalucía. Por un lado, se permite el uso del fuego para barbacoas en establecimientos turísticos y restaurantes rurales, preparación de alimentos en campamentos juveniles educativos, y hornos y calderas de destilación con carácter tradicional. La autorización deben darla las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente.

Del mismo modo, se permite la circulación de vehículos sin necesidad de autorización cuando se haga para actividades de gestión de las fincas rurales y vigilancia de incendios o medioambiental. Como novedad, también se permite la circulación en romerías tradicionales y acceso a infraestructuras públicas. En la romerías el principal escollo es la uso del fuego en los parajes naturales.

Con esa normativa, municipios que habitualmente ha sido golpeados por el fuego y tiene una historia de incendios forestales han activado sus propios planes para evitar que en estos 15 días se desate ningún incendio. Es el caso de Mijas, por ejemplo, donde el concejal Francisco Jerez informó de la activación de medidas municipales de refuerzo.

Lo hizo tras el anuncio de la Junta de Andalucía de prolongar hasta el 1 de noviembre la época de peligro alto de incendios forestales. «Hemos reforzado las guardias operativas y la coordinación con Policía Local, Protección Civil y el 112 para responder con rapidez ante cualquier conato en nuestra sierra y en las zonas urbano-forestal», apuntó.

El edil recordó que durante este periodo siguen prohibidas las barbacoas —también en zonas recreativas habilitadas—, las quemas agrícolas y forestales. El Ayuntamiento ha intensificado la vigilancia preventiva en puntos sensibles del término municipal y se mantienen los protocolos de aviso temprano con la Red de Emergencias de Andalucía.

«La prevención es cosa de todos. Cada conducta responsable evita riesgos y protege nuestro entorno y nuestras viviendas», concluyó el concejal de Mijas, en consonancia con los solicitado por el consejero Antonio Sanz a los ciudadanos.