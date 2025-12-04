Suscríbete a
ABC Premium

Grupo Insur y Cosentino tienen luz verde para el nuevo residencial de Macenas, en Almería

Ya disponen de la licencia de la obra de 'Las terrazas', un proyecto conjunto de 125 viviendas en Mojácar por valor de 50 millones de euros

El nuevo residencial de Macenas, en Almería
El nuevo residencial de Macenas, en Almería e. p.

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Grupo Insur, promotora inmobiliaria cotizada, y el 'family office' de la familia Cosentino han obtenido la licencia de obra de 'Las Terrazas', su proyecto conjunto de 125 viviendas en Mojácar (Almería) que contará con una inversión de 50,4 ... millones de euros y se integrará dentro de Macenas Mediterranean Resort, un enclave de lujo a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app