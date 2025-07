Albiol: «No veo problema en llegar a un acuerdo con Junts para una moción de censura»

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona que este fin de semana ejerce también de presidente en el XXI congreso nacional del PP, ha abierto la puerta que su formación pueda llegar a acuerdos con Junts, en concreto para una moción de censura que desaloje a Pedro Sánchez de la Moncloa y permita convocar elecciones.

«Yo no sé qué problema habría por llegar a un acuerdo con Junts de una moción de censura para convocar elecciones o bajar impuestos. No le veo problema«, ha señalado el catalán a su llegada a la segunda jornada del congreso del PP en Madrid.

Unas palabras que no son nuevas en el PP, pero que llegan esta vez desde el sector catalán del partido y refuerzan la idea de la necesidad de hacer todo lo posible para acabar con un Gobierno que apenas tiene actividad legislativa, lastrado por la corrupción y la falta de apoyos entre sus socios.

Sobre la polémica del día en el PSOE, las acusaciones de comportamientos inadecuados con mujeres de su partido del socialista Paco Salazar, Albiol quiso ser cauto. «Yo quiero ser muy serie y responsable y no quiero empezar la rueda de un discurso que puede ser perverso. Hasta que no se ponga una evidencia sobre la mesa no se puede acusar a una persona», ha señalado.

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha señalado que «lo que está pasando se comenta por sí solo», aunque ha declinado entrar en más detalles, para centrar su actividad en el congreso de su partido.