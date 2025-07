Sánchez renueva la Ejecutiva para alejar el fantasma de un congreso

Esta vez no hubo sorpresas, ni fue una jornada de infarto. El PSOE resolvió con eficacia comunicativa la jornada previa al Comité Federal de hoy, cuya principal incógnita era la identidad de los nuevos nombres de la renovada Ejecutiva Federal que será ratificada en el ... máximo órgano entre congresos de la formación. A primera hora se comunicó primero el nombre de la sustituta de Santos Cerdán en la secretaría de Organización, que recae en la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y el resto de personas de ese área que será mucho más coral y descentralizada. Torró tendrá tres adjuntos: Anabel Mateos, Francisco Salazar y Borja Cabezón.

Poco después se desvelaba otro relevo importante. La diputada por Lérida Montse Mínguez, que hasta el pasado miércoles había sonado con mucha fuerza para Organización, será la nueva portavoz de la Ejecutiva, en sustitución de Esther Peña, una dirigente de Castilla y León que apenas se ha prodigado en el cargo. A su lado, como portavoz adjunta, estará Enma López, que ya era secretaria de política económica y que sigue siendo un valor en alza del partido.

Sánchez opta así por una Ejecutiva de peso, mucho más descentralizada y con perfiles respetados, para superar el escándalo Cerdán, pero también para alejar el fantasma de un congreso extraordinario, que ha planeado durante todas las semanas previas al encuentro de hoy. Ahora queda por conocer el resto del equipo y el siguiente envite, más a nivel de Gobierno, que no es otro que la comparecencia del presidente en el Congreso del próximo miércoles, donde se supone que deberá dar a conocer medidas contra la corrupción como las que le están pidiendo insistentemente sus socios. Si es que no adelanta alguna en su discurso de hoy en Ferraz, que como es habitual se emitirá en abierto, antes de que todos los dirigentes que componen el Comité Federal, entre los que se incluyen los líderes territoriales, discutan a puerta cerrada sobre la situación que vive el partido, en la que nadie puede asegurar que no surjan nuevas y desagradables sorpresas, además de las ya conocidas.

Como en toda renovación de una Ejecutiva, los equilibrios territoriales son fundamentales. La nueva cúpula socialista tiene dirigentes de federaciones tan importantes como la valenciana, de donde proviene Torró, que fue consejera con Ximo Puig, en una época de la que datan sus adjudicaciones a la empresa Levantina, una de las de la trama Cerdán, que ya ayer deslucieron un perfil por lo demás con puntos positivos como su capacidad negociadora, con éxitos como la implantación en Sagunto de una gigafactoría de Volkswagen.

Y el PSC del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, da un paso adelante con Mínguez como portavoz. Sin olvidar que Torró forma parte de la cartera que controlan los socialistas catalanes, la de Industria de Jordi Hereu. La voz y la cara de Ferraz será, a partir de ahora, la de alguien que no tiene el carnet del PSOE. Mínguez, a la vez que hablará en nombre del PSOE, reportará a Illa. El PSOE ha pasado, en una década, de tener que gestionar los problemas que generaba el PSC a estar infiltrado por los socialistas catalanes. Un militante del PSOE no puede liderar el PSC, pero uno del PSC sí puede influir en Ferraz.

Así, Illa reafirma la 'pesecización' del PSOE, que Alfredo Pérez Rubalcaba trató de limitar con la Declaración de Granada, y el tándem Sánchez-Iceta revirtió poco después. Ya no es que Illa gane peso político y organizativo en el PSOE, es que el futuro de este partido pasa por la calle Pallars de Barcelona.