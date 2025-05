Vocales del CGPJ buscan una fórmula para evidenciar su malestar con la elección de Delgado

Aunque saldrá adelante «por lealtad institucional», el examen de idoneidad que tiene que pasar la nueva fiscal general y exministra de Justicia Dolores Delgado en el CGPJ no será una cuestión pacífica en el Pleno del órgano de gobierno de los jueces que ha comenzado a las cinco de la tarde. No en vano desde el nombramiento de Javier Moscoso en 1986 ningún fiscal general había llegado a la cúpula de la carrera directamente desde el Ejecutivo. De ahí que la polémica esté servida y este Pleno, que ha comenzado esta tarde a las 17.03 horas , se presente como uno de los más tensos de los últimos tiempos.

Mientras que los progresistas apoyarán sin fisuras a la exministra, vocales de la mayoría conservadora no quieren dejar de pasar la oportunidad de lanzar a la opinión pública el mensaje de que, aunque cumple los requisitos legales, no la consideran idónea para el cargo. Más en un momento en el que el Poder Judicial está sufriendo los ataques del recién estrenado gobierno en una campaña de desprestigio sin precedentes en democracia.

En este contexto se enmarca la propuesta que el presidente del CGPJ ha llevado al Pleno, donde se elimina el término «idoneidad». Aí, admite que Delgado cumple «los requisitos exigidos» para el puesto, pero elimina una frase empleada en propuestas anteriores, en concreto en las de los cuatro fiscales anteriores que han pasado el examen con este Consejo, en las que se afirmaba que los méritos del candidato en cuestión «determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento». El texto que el presidente ha llevado esta tarde al Pleno concluye de la siguiente forma: «A la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada».

No se espera unanimidad en un informe que es preceptivo, pero no vinculante. Tampoco la hubo, y aun con menores motivos, con los nombramientos de José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, que contaron con el voto particular de la vocal propuesta por IU Concepción Sáez y con uno de otros dos vocales que, aunque avalaron el nombramiento, se mostraron partidarios de extender el mero examen de los requisitos legales a la oportunidad política. Los conservadores tradicionalmente han rechazado traspasar ese límite, con lo que dentro de este sector hay quien opina que hacerlo en esta ocasión no sería consecuente con la postura que han mantenido hasta ahora. De ahí que consideren acertada la fórmula de Lesmes. Todas las opciones están abiertas. La misión del CGPJ en principio debe centrarse sólo en si la candidata cumple las exigencias del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: s er un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. Y los vocales conservadores creen que el CGPJ no debería ir más allá.

En el sector conservador, donde se ha ido caldeando aún más el ambiente a raíz de los ataques del vicepresidente Iglesias a la justicia española, hay vocales que consideran que este nombramiento traspasa «todos los límites» y tienen previsto dejar constancia de ello en votos particulares . «Esto no son puertas giratorias, es directamente un pasillo abierto», señala a ABC una fuente del Consejo. A su juicio, incluso en el caso de Delgado puede plantearse un conflicto de intereses al tratarse de una persona que estuvo a punto de ser cesada por las grabaciones de Villarejo y que ahora, entre otros asuntos, «supervisará» ese caso.