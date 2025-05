Las víctimas de la crisis diplomática: menores solos y engañados

«Estamos recogiendo a niños de edades muy muy cortas, que no superan los 10-12 años. Tenemos críos de hasta 5 años y muchos bebés», cuenta Isabel Brasero, responsable de Cruz Roja en Ceuta. La situación en la ciudad autónoma es inédita. «Nunca ... había visto esto, y la gran mayoría han venido solos».

En total, son unos 1.500 menores los que cruzaron el espigón a nado y otros a pie del Tarajal entre el lunes y el martes. Según fuentes de Cruz Roja, hay dos grandes bloques: niños de entre 10 y 14 años que han cruzado solos y que ya están siendo en su gran mayoría reclamados por sus padres; y un segundo bloque compuesto por menores de entre los 15 y 18 años que pululan por la ciudad sin saber muy bien qué hacer. Además, hay un pequeño núcleo de niños que han cruzado la frontera junto a sus padres por lo que, en este caso, los pequeños regresarían a Marruecos con sus progenitores .

Los menores están siendo enviados a las naves del Tarajal y también se ha habilitado el centro de Piniers, que ha tenido que reabrirse para rebajar la presión de todos los que fueron acogidos en un primer momento.

¿Qué hacer ahora con ellos?

Estos niños y niñas no pueden ser repatriados directamente, como está haciendo el Ministerio del Interior con las 5.600 personas que devolvieron en caliente. «Es necesaria una valoración de cada caso de los menores y de sus necesidad específicas de protección, y hacer un control», señala Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de la ONG Save The Children. Con la ley en la mano, es necesario valorar primero si son menores de edad y después ver si hay que contactar con la familia para una repatración pactada, o si bien tendrán que quedarse en España. En ese caso, deben ser tutelados por los sistemas de protección del territorio donde han llegado.

En materia de repatriación de menores no acompañados, España tiene firmados tres convenios sobre el asunto, con Rumanía, Senegal y Marruecos. En el grupo de trabajo permanente hispano-marroquí sobre cuestiones migratorias, ambos países firmaron un acuerdo sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de estos MENAS, su protección y su retorno asistido.

Desde el Gobierno se está estudiando cómo hacer el trámite para devolver a Marruecos a los menores que han cruzado solos la frontera con Ceuta, muchos de los cuales están siendo reclamados por sus padres, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Varias familias desde Marruecos ya buscan a la desesperada a sus menores que cruzaron a nado el espigón. Como cuenta el Faro de Ceuta, son varios los niños desaparecidos que cruzaron, no con la intención de quedarse en España, sino que fueron alentados para ello. Muchos críos se sienten engañados. Creían que una vez en Ceuta las autoridades españolas no tendrían más remedio que enviarlos a la península . Pero tras llevar más de dos días por la ciudad han decidido volverse. Muchos se animaron a cruzar cuando vieron que los mejani (las Fuerzas Auxiliares de Marruecos) abrieron las puertas de las fronteras y miraron para otro lado.

Según fuentes de UNICEF, en estos momentos, urge una correcta identificación de los menores de edad y la derivación y protección inmediata por parte de los servicios de protección de la infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Niños llegan agotados a Ceuta EFE

No obstante, estos servicios tienen capacidades limitadas. «Esta situación acontece sin tener un Plan de Acción Nacional sobre niños y niñas migrantes no acompañados, como hemos ido solicitando que contemple planes de contingencia eficaces y mecanismos de responsabilidades compartidas », señala la organización. La respuesta debe implicar también al Gobierno central, al resto de Comunidades Autónomas, a la Unión Europea y, a través de relaciones exteriores, a los países de origen.

«La respuesta a las necesidades de la infancia migrante en un país que, como España , es punto de entrada a la Unión Europea, no puede improvisarse, debe estar anclada en una verdadera estrategia consensuada, previsible y garante de los derechos de la infancia. Es un asunto prioritario y urgente», recuerda UNICEF.

CETI sin abrir

Mientras unas 5.000 personas esperan a ser reubicadas , el CETI de Ceuta sigue sin abrirse. «Estamos preparados con colchas, sábanas, ropa y productos de primera necesidad. Pero hasta que no dé el visto bueno el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones no podemos hacer nada», señala Alberto Yubero, responsable del CETI en la Ciudad Autónoma. «Anoche (por el martes) hubo varios intentos de entrada al CETI y tuvieron que intervenir tanto los guardias de seguridad como la Policía. Se pudo parar, pero supongo que cuando las cosas se calmen abrirán el centro», relata el trabajador del CETI.

El edificio puede alojar hasta a 512 personas, pero en situaciones límites han llegado a albergar a 1.400 personas . «Creo que están esperando a expulsar al mayor número posible para abrir el CETI. No podemos acoger a todos», comenta Yubero. Hay que tener en cuenta que los menores no acompañados no pueden entrar en el CETI.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ya ha registrado ante la oficina del Defensor del Pueblo una solicitud de inspección urgente, ya que aseguran que es «virtualmente imposible» que se hayan podido dar los procesos básicos de comprobación de edad que requieren.