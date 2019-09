Urdangarín atenderá a los 114 internos del Hogar de Don Orione, adultos con importantes discapacidades «Será tratado como una persona más que va a hacer su voluntariado», dice el director de la Institución, que aún no sabe qué trabajo concreto hará el marido de la Infanta Cristina

El Hogar de Don Orione, con sede en Pozuelo de Alarcón, será el lugar en el que Iñaki Urdangarín haga sus labores de voluntariado dos días a la semana, durante ocho horas, a partir del jueves. Se trata de una institución ligada a la Iglesia Católica y con una larguísima trayectoria en la atención a personas dependientes. Además, la Reina Doña Sofía ha mantenido con ella una estrecha relación a lo largo de los años.

La institución, sin ánimo de lucro, está gestionada por la congregación religiosa italiana Pequeña Obra de la Divina Providencia y pertenece a la red de centros de la Comunidad de Madrid. Se trata de un centro residencial y de día para personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia y su objetivo es garantizar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, con elevado nivel de dependencia, a través de profesionales de los cuidados que trabajan allí y de voluntarios que acuden de forma puntual a ayudar.

En 2018 Doña Sofía recibió a los responsables del centro para celebrar su 50 aniversario, ya que abrieron sus puertas en noviembre de 1967 en la plaza Daniel Segovia número 1 de Pozuelo de Alarcón. Según explican en su página web, su objetivo es «satisfacer necesidades de personas, es decir, que su razón de ser se encuentra en el entorno del que forma parte». Por ello, garantizan a sus pacientes una mejora en su calidad de vida «ofreciéndoles los mejores apoyos personalizados».

Además de la residencia, la fundación cuenta con un centro de día que tiene terapia con animales, logopedia y estimulación, piscina o actividades ocupacionales y rehabilitación.

El revuelo provocado por la noticia ha obligado al director del Hogar de Don Orione, Francisco Sánchez Moreno, a atender a los medios de comunicación. Sánchez precisó que en el centro residen actualmente un total de 114 internos, que son atendidos por 102 personas contratadas. Además, cuentan con entre 30 y 40 voluntarios, un número que se incrementa los fines de semana, informa Ep.

Una de las actividades en las que podrá colaborar Iñaki Urdangarín, según el director, es «dar paseos». Si bien, ha asegurado que no tiene de momento el auto del juez ni tampoco ninguna noticia oficial del centro penitenciario y, por lo tanto, no tienen nada decidido. En todo caso, ha asegurado que «será tratado como una persona más que va a hacer su voluntariado en el Hogar Don Orione». Según ha señalado, la puerta del centro «siempre está abierta» y «a la gente no se le pregunta de qué religión o de qué cosa es» porque «la respuesta de Don Orione es 'qué mal tienes, qué te hace falta'».

En cualquier caso, Francisco Sánchez Moreno ha reconocido que les «hacen falta muchas más» manos, además de las de los 102 trabajadores y los 40 voluntarios, entre los que también se encuentran personas mayores y jubilados. El voluntariado, según ha afirmado, es «algo normal, cotidiano» y el objetivo en este hogar es «que estos chicos con discapacidad se integren en la vida normal» pues lamenta que «a veces no hay tanta integración».