Torra anuncia que también desobedecerá al Supremo «Ni acatar ni aceptar»

À. G. Actualizado: 06/01/2020 04:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El president de la Generalitat, Quim Torra, se reafirma en su voluntad de desobedecer y anuncia que no se dará por enterado cuando el Tribunal Supremo le inhabilite, lo que estima que sucederá en unos meses. El presidente catalán apuntó que cree que mientras no sea firme la sentencia de inhabilitación dictada por el TSJC, el TS aceptará las medidas cautelarísimas que reclamará para que no se aplique la orden de la JEC para que sea desposeído de su acta de diputado, y por tanto de su cargo de presidente. No obstante, Torra sí da por hecho que en pocos meses el TS confirmará su inhabilitación, ante lo que anunció su intención de desobedecer.

En una entrevista en TV3, apuntó al respecto: «Tenemos 67 diputados que están dispuestos a defender la institución de la presidencia de la Generalidad y no acatar ni aceptar ninguna orden que pueda venir a violentar la soberanía del Parlamento». En paralelo, Torra aseguró que no tiene previsto nombrar a un vicepresidente de Junts per Catalunya para que le sustituya tras su cese para evitar que el cargo lo asuma Pere Aragonès (ERC): «No pienso en esta hipótesis, en todo caso, en el Estatut están tasadas las causas por el cese de un presidente de la Generalitat y, en ningún caso, está la causa de una inhabilitación por la JEC».

Por otra parte, y como hizo el sábado el propio Torra, Oriol Junqueras presentó un escrito ante la JEC como paso previo al recurso ante el TS, en su caso para poder acceder al acta de eurodiputado.