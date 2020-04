EP | Vídeo: AT

Tensa reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos Varias regiones vuelven a reprochar al presidente del Gobierno su unilateralidad en la toma de decisiones

Es la quinta reunión por videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno desde que se decretó el estado de alarma. Pero hay cosas que no cambian. Pedro Sánchez ha tenido que volver a escuchar en boca de algunos de ellos críticas por cómo está gestionando la crisis del coronavirus.

Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez ha tenido que enfrentarse a varios reproches. El primero del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha criticado que el Gobierno no haya prolongado el permiso retribuido por lo que un buen número de personas volverán a trabajar entre mañana y el martes.

Además de Torra con lo que respecta a la vuelta a la actividad de este lunes, han sido presidentes como Urkullu, Feijóo o Juanma Moreno sí que han criticado el proceder del Gobierno, que según su criterio sigue adoleciendo de falta de cooperación con los Ejecutivos regionales. Los gobiernos regionales han criticado que se enteraron «ayer por la tarde» que se iba a producir un reparto de 10 millones de mascarillas en los transportes públicos. Varios de ellos han vuelto a reclamar que esta cita se celebre antes de los anuncios que el Gobierno tenga pensado realizar. En esta línea ha sido especialmente claro el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que según algunos presentes habría dicho que el actual modelo «no tiene sentido».

Desde el interior de la reunión se constata que «hay más división» que en anteriores reuniones. «El ambiente está más enrarecido», constatan. Siendo los principales «los reproches por la falta de coordinación y por no participar de las decisiones», según aseguran desde un gobierno regional.

El presidente del Gobierno en su intervención inicial ha hecho un análisis bien distinto. Primero ha defendido que pese al final del permiso retribuido no se han relajado las medidas: «Seguimos en confinamiento, no se ha iniciado ninguna desescalada y sigue vigente el estado de alarma».

Sánchez ha dicho plantear «de corazón» la propuesta de un gran acuerdo nacional en el que dice que contará con las Comunidades Autónomas. Pero su mensaje choca con la realidad. Domingo tras domingo las regiones están pidiendo que se cuente con ellas en la gestión de la crisis y muchas constatan que eso no está sucediendo. El primero en expresarse así ha sido el Lendakari Iñigo Urkullu, que ha reclamado un mecanismo en la toma de decisiones más transparente y que puedan contar con los gobiernos regionales.

Fuentes participantes en la reunión aseguran que ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha defendido la conveniencia de que pudiera haber acuerdos. Pero ha precisado que para ello es fundamental «que haya confianza y transparencia». Además ha incidido sobre una de las cuestiones de las que adolece la propuesta de Sánchez: y es que básicamente no hay propuesta más allá de generalidades. «Para que haya acuerdos tenemos que saber cuál es la propuesta, el contenido», ha dicho Feijóo.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha insistido en que un gran acuerdo es «la única salida", pero ha dicho que todos, también el Gobierno central, "tenemos que poner de nuestra parte». Las palabras de Page demuestran que el planteamiento de que Sánchez no está contando con las Comunidades Autónomas a la hora de tomar decisiones no se limita solo a los gobiernos del PP o de los nacionalistas. El presidente castellanomanchego ha reclamado «más coordinación» y «participar más y previamente de las decisiones». No obstante, el resto de presidentes socialistas han evitado cuestionar la actitud del Gobierno.

En lo que se refiere a las medidas de desescalada, ha sido también García-Page quien ha puesto sobre la mesa una de las cuestiones que reclaman algunos gobiernos autonómicos: que la vuelta a la normalidad de manera paulatina no sea igual en todo el territorio. El Gobierno recela de un enfoque a la crisis que no sea nacional. Pero el barón socialista ha reclamado «coordinación y flexibilidad» a la hora de afrontar las medidas de desescalada. «No son iguales las situaciones en todos los territorios», ha planteado. Poniendo el ejemplo de que no puede tratarse de igual forma a los dos archipiélagos que a las dos castillas, que tiene un flujo de población y una relación con la Comunidad de Madrid, que sigue siendo de las más afectadas, muy fuerte.

Polémica ha sido también la participación de Isabel Díaz Ayuso. Por algunas fuentes llegó el mensaje de que la presidenta de la Comunidad de Madrid había plantado al presidente en esta convocatoria. No fue así, Ayuso estaba en Barajas recibiendo un vuelo con material sanitario y se ha incorporado a la reunión cuando ya estaba avanzada.